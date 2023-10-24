Облако выбросов и неприятный запах. Сероводород превысил норму в воздухе Тагила

Кроме того, в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК было замечено серое облако из выбросов, которое нависло над промзоной и частично над Восточном шоссе. Несмотря на облачность, цвет небa здесь заметнo отличался по сравнению с другими районами Нижнего Тагилa.