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Posted 24 октября, 09:41

Published 24 октября, 09:41

Modified 24 октября, 09:43

Updated 24 октября, 09:43

Сероводород превысил норму в воздухе Нижнего Тагила 24 октября

Облако выбросов и неприятный запах. Сероводород превысил норму в воздухе Тагила

24 октября 2023, 09:41
Фото: tagilcity.ru

Сероводород превысил норму в воздухе Нижнего Тагила 24 октября

При замерах воздуха 24 октября в Нижнем Тагиле газоанализатор поймал превышение сероводорода в 1,25 раза.

Замеры проводились возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха 0 градусов и северо-восточном ветре со скоростью 1 м/с. Также шел снег и былa низкая облачность.

Газоанализатор «Геолан-1П» после 20-минутных замеров показал наличие в воздухе сероводорода в размере 0,01 мг/м3. Такая вещества концентрация выше нормы в 1,25 раза, так как разовая его ПДК составляет 0,008 мг/м3.

Превышение сероводорода в Нижнем Тагиле 24 октябряПревышение сероводорода в Нижнем Тагиле 24 октября
Превышение сероводорода в Нижнем Тагиле 24 октября
Фото: tagilcity.ru

Кроме того, в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК было замечено серое облако из выбросов, которое нависло над промзоной и частично над Восточном шоссе. Несмотря на облачность, цвет небa здесь заметнo отличался по сравнению с другими районами Нижнего Тагилa.

Серое облако выбросов на ЕВРАЗ НТМК 24 октябряСерое облако выбросов на ЕВРАЗ НТМК 24 октября
Серое облако выбросов на ЕВРАЗ НТМК 24 октября
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Воздух#Анна Григорьева#Сероводород#Газоанализатор#Замеры воздуха#Превышение
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