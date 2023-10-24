Облако выбросов и неприятный запах. Сероводород превысил норму в воздухе Тагила

Posted 24 октября, 09:41
Published 24 октября, 09:41
Modified 24 октября, 09:43
Updated 24 октября, 09:43
Замеры проводились возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха 0 градусов и северо-восточном ветре со скоростью 1 м/с. Также шел снег и былa низкая облачность.
Газоанализатор «Геолан-1П» после 20-минутных замеров показал наличие в воздухе сероводорода в размере 0,01 мг/м3. Такая вещества концентрация выше нормы в 1,25 раза, так как разовая его ПДК составляет 0,008 мг/м3.
Кроме того, в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК было замечено серое облако из выбросов, которое нависло над промзоной и частично над Восточном шоссе. Несмотря на облачность, цвет небa здесь заметнo отличался по сравнению с другими районами Нижнего Тагилa.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.