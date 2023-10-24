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Posted 24 октября, 09:01

Published 24 октября, 09:01

Modified 24 октября, 11:32

Updated 24 октября, 11:32

Отличительные признаки осенней хандры и клинической депрессии

Отличительные признаки осенней хандры и клинической депрессии

24 октября 2023, 09:01
Фото: Midjourney
Осенняя хандра может проявляться утомляемостью, сонливостью и измененным пищевым поведением из-за уменьшения светового дня и низкого уровня серотонина, в то время как клиническая депрессия связана с потерей, разочарованием и крушением надежд, требует помощи специалистов для преодоления.

Часто мы испытываем «осеннюю грусть», когда наступает осень. Но может ли это быть настоящей депрессией, а не просто приспособлением организма к смене времени? Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало со ссылкой на ИА RuNews24.ru, как отличить эти состояния и как их преодолеть.

Советами поделилась психолог Лия Аванесова. Она рассказала о том, что «осенняя грусть» характеризуется усталостью, сонливостью, изменениями в пищевом поведении и другими подобными симптомами. Это происходит из-за сокращения светового дня и снижения уровня серотонина — гормона, который влияет на наше настроение.

Однако, за этими признаками могут скрываться более серьезные проблемы со здоровьем. Клиническая депрессия всегда связана с потерей: потерей любимого человека, отношений, разочарований и разрушениями надежд. Из такого состояния можно выйти только с помощью психотерапевтов, психиатров и препаратов от депрессии.

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