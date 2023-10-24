Отличительные признаки осенней хандры и клинической депрессии

Часто мы испытываем «осеннюю грусть», когда наступает осень. Но может ли это быть настоящей депрессией, а не просто приспособлением организма к смене времени? Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало со ссылкой на ИА RuNews24.ru, как отличить эти состояния и как их преодолеть.