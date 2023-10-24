Отличительные признаки осенней хандры и клинической депрессии

Posted 24 октября, 09:01
Published 24 октября, 09:01
Modified 24 октября, 11:32
Updated 24 октября, 11:32
Часто мы испытываем «осеннюю грусть», когда наступает осень. Но может ли это быть настоящей депрессией, а не просто приспособлением организма к смене времени? Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало со ссылкой на ИА RuNews24.ru, как отличить эти состояния и как их преодолеть.
Советами поделилась психолог Лия Аванесова. Она рассказала о том, что «осенняя грусть» характеризуется усталостью, сонливостью, изменениями в пищевом поведении и другими подобными симптомами. Это происходит из-за сокращения светового дня и снижения уровня серотонина — гормона, который влияет на наше настроение.
Однако, за этими признаками могут скрываться более серьезные проблемы со здоровьем. Клиническая депрессия всегда связана с потерей: потерей любимого человека, отношений, разочарований и разрушениями надежд. Из такого состояния можно выйти только с помощью психотерапевтов, психиатров и препаратов от депрессии.