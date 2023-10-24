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Posted 24 октября, 05:49

Published 24 октября, 05:49

Modified 24 октября, 05:49

Updated 24 октября, 05:49

Пешеходы пострадали в ДТП на переходе в Нижнем Тагиле

Пешеходы попали под колеса автомобиля на переходе в Нижнем Тагиле

24 октября 2023, 05:49
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Пешеходы пострадали в ДТП на переходе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил пешеходов, которые вышли на проезжую часть в то время, когда мигал зеленый свет. ДТП произошло на перекрестке улиц Фрунзе — Космонавтов.

Водитель сбил пешеходов, когда на светофоре уже горел красный свет. По предположению очевидца, автомобилист их не заметил или не догадался притормозить, чтобы дать им перейти дорогу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Известно, что пешеходы в аварии не пострадали. Как рассказал очевидец, участники дорожного происшествия обошлись без присутствия инспекторов ГИБДД и разошлись мирно.

Напомним, 18 октября 2023 года в Нижнем Тагиле автомобилист насмерть сбил пешехода возле жилого дома на Индустриальной улице.

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