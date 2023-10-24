Пешеходы попали под колеса автомобиля на переходе в Нижнем Тагиле

Водитель сбил пешеходов, когда на светофоре уже горел красный свет. По предположению очевидца, автомобилист их не заметил или не догадался притормозить, чтобы дать им перейти дорогу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».