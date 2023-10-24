Пешеходы попали под колеса автомобиля на переходе в Нижнем Тагиле

Posted 24 октября, 05:49
Published 24 октября, 05:49
Modified 24 октября, 05:49
Updated 24 октября, 05:49
Водитель сбил пешеходов, когда на светофоре уже горел красный свет. По предположению очевидца, автомобилист их не заметил или не догадался притормозить, чтобы дать им перейти дорогу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Известно, что пешеходы в аварии не пострадали. Как рассказал очевидец, участники дорожного происшествия обошлись без присутствия инспекторов ГИБДД и разошлись мирно.
Напомним, 18 октября 2023 года в Нижнем Тагиле автомобилист насмерть сбил пешехода возле жилого дома на Индустриальной улице.