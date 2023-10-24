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Posted 24 октября, 14:35

Published 24 октября, 14:35

Modified 24 октября, 14:37

Updated 24 октября, 14:37

Избившего собаку во время прогулки жителя Екатеринбурга проверит полиция

Пнул прямо по морде: жителя Екатеринбурга подозревают в жестоком обращении с животным

24 октября 2023, 14:35
Фото: 1MI

Избившего собаку во время прогулки жителя Екатеринбурга проверит полиция

УМВД Екатеринбурга проводит проверку возможного жестокого обращения с животным на Бисертской улице регионального центра.

В сети появилось видео, снятое видеорегистратором домофона. На кадрах видно, как мужчина с собакой на поводке направляется в сторону подъезда. Не доходя до лестницы, он начинает ругать пса, бьет его ногой по голове и угрожает ботинком перед носом животного. Сразу после этого мужчина с питомцем поднимаются на лестничную площадку около входной двери дома. Затем человек несколько раз с силой пинает собаку. Пес скулит и пытается бежать от хозяина в сторону улицы.

После публикации видео инцидентом заинтересовался отдел полиции № 13 города Екатеринбурга. Оперативники проведут проверку по данному факту.

Напомним, что по словам жильцов мужчина часто ругает и бьет свою собаку. Факт этого подтверждает и УК дома. Личность хозяина пса устанавливают компетентные органы.

Мужчина в Екатеринбурге жестоко избил свою собаку
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