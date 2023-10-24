Пнул прямо по морде: жителя Екатеринбурга подозревают в жестоком обращении с животным

В сети появилось видео, снятое видеорегистратором домофона. На кадрах видно, как мужчина с собакой на поводке направляется в сторону подъезда. Не доходя до лестницы, он начинает ругать пса, бьет его ногой по голове и угрожает ботинком перед носом животного. Сразу после этого мужчина с питомцем поднимаются на лестничную площадку около входной двери дома. Затем человек несколько раз с силой пинает собаку. Пес скулит и пытается бежать от хозяина в сторону улицы.