Пнул прямо по морде: жителя Екатеринбурга подозревают в жестоком обращении с животным

Posted 24 октября, 14:35
Published 24 октября, 14:35
Modified 24 октября, 14:37
Updated 24 октября, 14:37
В сети появилось видео, снятое видеорегистратором домофона. На кадрах видно, как мужчина с собакой на поводке направляется в сторону подъезда. Не доходя до лестницы, он начинает ругать пса, бьет его ногой по голове и угрожает ботинком перед носом животного. Сразу после этого мужчина с питомцем поднимаются на лестничную площадку около входной двери дома. Затем человек несколько раз с силой пинает собаку. Пес скулит и пытается бежать от хозяина в сторону улицы.
После публикации видео инцидентом заинтересовался отдел полиции № 13 города Екатеринбурга. Оперативники проведут проверку по данному факту.
Напомним, что по словам жильцов мужчина часто ругает и бьет свою собаку. Факт этого подтверждает и УК дома. Личность хозяина пса устанавливают компетентные органы.