Подростки в Нижнем Тагиле ограбили и избили молодого человека

Posted 24 октября 2023, 05:09
Published 24 октября 2023, 05:09
Modified 24 октября 2023, 05:09
Updated 24 октября 2023, 05:09
Во время нападения подростки отобрали у мужчины мобильный телефон. Прохожие, заметившие пострадавшего человека, вызвали полицию, рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Как рассказал сам потерпевший, агрессивных школьников было много. При этом, по словам прохожего, когда он после ЧП возвращался домой, заметил компанию из 8-10 человек, похожих на описание злоумышленников в ориентировке.
Пострадавший тагильчанин обратился в полицию. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту нападения, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, 8 июля 2023 года в Невьянске многодетного отца с гемофилией избила толпа хулиганов. После этого у мужчины началось внутреннее кровотечение. Его успешно прооперировали, однако на восстановление у него уйдет полтора года. Кроме того, у него оказались сломаны ноги.