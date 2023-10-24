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Posted 24 октября 2023, 05:09

Published 24 октября 2023, 05:09

Modified 24 октября 2023, 05:09

Updated 24 октября 2023, 05:09

На молодого человека в Нижнем Тагиле напала банда подростков

Подростки в Нижнем Тагиле ограбили и избили молодого человека

24 октября 2023, 05:09
Фото: Midjourney

На молодого человека в Нижнем Тагиле напала банда подростков

В Нижнем Тагиле компания подростков напала на молодого человека в районе Вагонки возле многоэтажного дома. Инцидент произошел на улице Юности ночью 22 октября 2023 года.

Во время нападения подростки отобрали у мужчины мобильный телефон. Прохожие, заметившие пострадавшего человека, вызвали полицию, рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Как рассказал сам потерпевший, агрессивных школьников было много. При этом, по словам прохожего, когда он после ЧП возвращался домой, заметил компанию из 8-10 человек, похожих на описание злоумышленников в ориентировке.

Пострадавший тагильчанин обратился в полицию. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту нападения, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 8 июля 2023 года в Невьянске многодетного отца с гемофилией избила толпа хулиганов. После этого у мужчины началось внутреннее кровотечение. Его успешно прооперировали, однако на восстановление у него уйдет полтора года. Кроме того, у него оказались сломаны ноги.

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