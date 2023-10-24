Подростки в Нижнем Тагиле ограбили и избили молодого человека

Напомним, 8 июля 2023 года в Невьянске многодетного отца с гемофилией избила толпа хулиганов. После этого у мужчины началось внутреннее кровотечение. Его успешно прооперировали, однако на восстановление у него уйдет полтора года. Кроме того, у него оказались сломаны ноги.