Потребление интернет-трафика в Свердловской области в 2023 году выросло на 24%

Posted 24 октября, 05:00
Published 24 октября, 05:00
Modified 24 октября, 05:00
Updated 24 октября, 05:00
При этом, например, в Екатеринбурге самыми «трафиковыми» районами стали Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский. Далее в рейтинге идут Первоуральск, Красноуфимск, Верхняя Пышма и Богданович. В список рекордсменов также попали Каменск-Уральский, Сысертский, Березовский и Артемовский районы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление мобильного трафика в регионе выросло на 24%.
Мобильный оператор постоянно реализует технические проекты по модернизации существующей инфраструктуры, улучшению и расширению покрытия в области. Так, за девять месяцев 2023 года модернизация существующего оборудования коснулась всех районов Екатеринбурга.
Кроме того, в столице региона реализуется проект по улучшению качества связи в спальных районах и новостройках. Компания обеспечила высокоскоростным интернетом и связью общежития УрФУ в Новокольцовском микрорайоне. Кроме того, новое качество мобильного интернета и голосовой связи могут протестировать жители ЖК «Маэстро».
В среднем в день после модернизации там используют мобильный трафик, которого хватит для просмотра 265 фильмов в формате Full HD. Кроме этого, проведены работы на оборудовании связи в спальных микрорайонах около метро Уралмаш, на окраине микрорайона Краснолесье, в поселке Совхозный и недалеко от музея Ural Volley в центре города.
В области технические проекты прошли в Первоуральске, Верхней Пышме, в Дзержинском и Ленинском районах Нижнего Тагила, Каменске-Уральском. Кроме этого, работы проводились в Ачитском, Сысертском, Режевском, Шалинском, Артемовском и Красноуфимском районах региона.
Всего модернизация затронула 8% оборудования. Кроме этого, с начала 2023 года связь впервые появилась в 20 малых населенных пунктах региона, в том числе в Алапаевском, Режевском, Тавдинском, Ирбитском, Шалинском и других районах.