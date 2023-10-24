tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 05:00

Published 24 октября, 05:00

Modified 24 октября, 05:00

Updated 24 октября, 05:00

Потребление интернет-трафика в Свердловской области в 2023 году выросло на 24%

Потребление интернет-трафика в Свердловской области в 2023 году выросло на 24%

24 октября 2023, 05:00
Фото: Tele2
Реклама. ООО «T2 Мобайл» . erid: LjN8KPsbs
Tele2 проанализировала интернет-активность жителей Свердловской области. На первых местах рейтинга ожидаемо оказались крупнейшие города региона — Екатеринбург и Нижний Тагил.

При этом, например, в Екатеринбурге самыми «трафиковыми» районами стали Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский. Далее в рейтинге идут Первоуральск, Красноуфимск, Верхняя Пышма и Богданович. В список рекордсменов также попали Каменск-Уральский, Сысертский, Березовский и Артемовский районы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление мобильного трафика в регионе выросло на 24%.

Мобильный оператор постоянно реализует технические проекты по модернизации существующей инфраструктуры, улучшению и расширению покрытия в области. Так, за девять месяцев 2023 года модернизация существующего оборудования коснулась всех районов Екатеринбурга.

Кроме того, в столице региона реализуется проект по улучшению качества связи в спальных районах и новостройках. Компания обеспечила высокоскоростным интернетом и связью общежития УрФУ в Новокольцовском микрорайоне. Кроме того, новое качество мобильного интернета и голосовой связи могут протестировать жители ЖК «Маэстро».

В среднем в день после модернизации там используют мобильный трафик, которого хватит для просмотра 265 фильмов в формате Full HD. Кроме этого, проведены работы на оборудовании связи в спальных микрорайонах около метро Уралмаш, на окраине микрорайона Краснолесье, в поселке Совхозный и недалеко от музея Ural Volley в центре города.

В области технические проекты прошли в Первоуральске, Верхней Пышме, в Дзержинском и Ленинском районах Нижнего Тагила, Каменске-Уральском. Кроме этого, работы проводились в Ачитском, Сысертском, Режевском, Шалинском, Артемовском и Красноуфимском районах региона.

Всего модернизация затронула 8% оборудования. Кроме этого, с начала 2023 года связь впервые появилась в 20 малых населенных пунктах региона, в том числе в Алапаевском, Режевском, Тавдинском, Ирбитском, Шалинском и других районах.

#Аналитика#Первоуральск#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Свердловская область#Интернет#Модернизация#Рейтинг#Связь#Мобильный телефон#Мобильный интернет#Трафик#Екатеринбург#Tele2#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49