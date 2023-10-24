Потребление интернет-трафика в Свердловской области в 2023 году выросло на 24%

В среднем в день после модернизации там используют мобильный трафик, которого хватит для просмотра 265 фильмов в формате Full HD. Кроме этого, проведены работы на оборудовании связи в спальных микрорайонах около метро Уралмаш, на окраине микрорайона Краснолесье, в поселке Совхозный и недалеко от музея Ural Volley в центре города.