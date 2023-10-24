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Posted 24 октября, 16:50

Published 24 октября, 16:50

Modified 24 октября, 16:52

Updated 24 октября, 16:52

Нейросеть будет принимать документы в Росреестр в Свердловской области

Прием документов в свердловский Росреестр будет вести нейросеть

24 октября 2023, 16:50
Фото: 1MI

Нейросеть будет принимать документы в Росреестр в Свердловской области

Свердловская область в октябре стала одним из российских регионов, который получил доступ к сервису «Цифровой помощник — Ева». Первый пакет документов на государственную регистрацию прав приняла нейросеть.

По словам представителей Росреестра, сервис помогает «минимизировать рутинные действия государственного регистратора и специалиста МФЦ». Благодаря внедрению в работу нейросетей, удастся сократить время приема документов, срок проведения экспертизы, снизить число решений о приостановлении, сообщает «Областная газета».

Также «Ева» распознает поступившие документы и переводит их в формат, который машина может автоматически считать. После данные обрабатываются в автоматическом режиме. Цифровой помощник может проверить отсканированные документы на достоверность данных при приеме заявлений. Если в документе будет допущена ошибка, нейросеть сообщит об этом сотруднику.

Напомним, что молодая ученая из Нижнего Новгорода разработала приложение, которое может выявлять кожные и онкологические заболевания на ранних стадиях, предупредить человека и уберечь его от тяжелых последствий.

Нейросети в современном мире: главные вызовы и пугающие перспективы
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#Общество#Свердловская область#Техника#Технологии#Документы#Росреестр#Екатеринбург#Искусственный интеллект#Артур Муравьев
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