Прием документов в свердловский Росреестр будет вести нейросеть

Также «Ева» распознает поступившие документы и переводит их в формат, который машина может автоматически считать. После данные обрабатываются в автоматическом режиме. Цифровой помощник может проверить отсканированные документы на достоверность данных при приеме заявлений. Если в документе будет допущена ошибка, нейросеть сообщит об этом сотруднику.