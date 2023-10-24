Прием документов в свердловский Росреестр будет вести нейросеть

Posted 24 октября, 16:50
Published 24 октября, 16:50
Modified 24 октября, 16:52
Updated 24 октября, 16:52
По словам представителей Росреестра, сервис помогает «минимизировать рутинные действия государственного регистратора и специалиста МФЦ». Благодаря внедрению в работу нейросетей, удастся сократить время приема документов, срок проведения экспертизы, снизить число решений о приостановлении, сообщает «Областная газета».
Также «Ева» распознает поступившие документы и переводит их в формат, который машина может автоматически считать. После данные обрабатываются в автоматическом режиме. Цифровой помощник может проверить отсканированные документы на достоверность данных при приеме заявлений. Если в документе будет допущена ошибка, нейросеть сообщит об этом сотруднику.
Напомним, что молодая ученая из Нижнего Новгорода разработала приложение, которое может выявлять кожные и онкологические заболевания на ранних стадиях, предупредить человека и уберечь его от тяжелых последствий.