«Примчалась реанимация»: ДТП произошло на улице Алтайской в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле образовалась пробка из-за ДТП на улице Алтайской

Дорожная авария произошла в Нижнем Тагиле вечером 24 октября около 18.00 недалеко от выезда с улицы Боровой. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а также медики скорой помощи и реанимации.