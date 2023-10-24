«Примчалась реанимация»: ДТП произошло на улице Алтайской в Нижнем Тагиле

Posted 24 октября, 13:53
Published 24 октября, 13:53
Modified 24 октября, 14:15
Updated 24 октября, 14:15
По словам очевидицы, там находится пешеходный переход. На дороге затруднено движение в сторону Дзержинского района и начинает образовываться пробка. На место аварии уже прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Служебные автомобили стоят с мигалками.
Только что мимо промчалась реанимация, медики выскочили. Реанимобиль и скорая стоят на полосе по направлению в центр города. RAV 4 вылетел на обочину, еще стоит какая-то машина с повреждениями, — рассказала подписчица TagilCity.ru Ирина.
В отделе пропаганды ГИБДД журналисту редакции обещали рассказать подробности аварии позднее. На данный момент они находятся на месте ДТП и выясняют обстоятельства произошедшего.