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Posted 24 октября, 13:53

Published 24 октября, 13:53

Modified 24 октября, 14:15

Updated 24 октября, 14:15

В Нижнем Тагиле образовалась пробка из-за ДТП на улице Алтайской

«Примчалась реанимация»: ДТП произошло на улице Алтайской в Нижнем Тагиле

24 октября 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле образовалась пробка из-за ДТП на улице Алтайской

Дорожная авария произошла в Нижнем Тагиле вечером 24 октября около 18.00 недалеко от выезда с улицы Боровой. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а также медики скорой помощи и реанимации.

По словам очевидицы, там находится пешеходный переход. На дороге затруднено движение в сторону Дзержинского района и начинает образовываться пробка. На место аварии уже прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Служебные автомобили стоят с мигалками.

Только что мимо промчалась реанимация, медики выскочили. Реанимобиль и скорая стоят на полосе по направлению в центр города. RAV 4 вылетел на обочину, еще стоит какая-то машина с повреждениями, — рассказала подписчица TagilCity.ru Ирина.

В отделе пропаганды ГИБДД журналисту редакции обещали рассказать подробности аварии позднее. На данный момент они находятся на месте ДТП и выясняют обстоятельства произошедшего.

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