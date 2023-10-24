Самолет выкатился за посадочную полосу при посадке в аэропорту Перми

Posted 24 октября, 06:27
Published 24 октября, 06:27
Modified 24 октября, 06:27
Updated 24 октября, 06:27
В лайнере было 186 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Пилот во время посадки не смог вовремя затормозить, из-за чего самолет выкатился за пределы полосы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиров отвели в аэропорт. Решается вопрос об отправке воздушного судна на стоянку.
Напомним, 22 октября 2023 года самолет, летевший в Москву из Сочи, сделал экстренную посадку в Астрахани из-за пассажира, которому стало плохо.