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Posted 24 октября, 06:27

Published 24 октября, 06:27

Modified 24 октября, 06:27

Updated 24 октября, 06:27

Во время посадки в Перми самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет выкатился за посадочную полосу при посадке в аэропорту Перми

24 октября 2023, 06:27
Фото: 1MI

Во время посадки в Перми самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет компании Smartavia, который летел из Санкт-Петербурга в Пермь, во время посадки выехал за взлетно-посадочную полосу. Инцидент случился 24 октября 2023 года.

В лайнере было 186 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Пилот во время посадки не смог вовремя затормозить, из-за чего самолет выкатился за пределы полосы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиров отвели в аэропорт. Решается вопрос об отправке воздушного судна на стоянку.

Напомним, 22 октября 2023 года самолет, летевший в Москву из Сочи, сделал экстренную посадку в Астрахани из-за пассажира, которому стало плохо.

Самолет рейса Сочи — Москва сел в Астрахани из-за больного пассажира
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