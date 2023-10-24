СК начал проверку после травмирования женщины в лифте в Нижнем Тагиле

Напомним, ЧП случилось вечером 21 октября 2023 года на Гальянке. Женщина застряла в лифте вместе со своим грудным ребенком. Горожанку «зажевало», из-за чего она провисела в лифте более 30 минут, прежде чем ее вытащили.