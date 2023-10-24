tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 04:41

Published 24 октября, 04:41

Modified 24 октября, 04:42

Updated 24 октября, 04:42

СК начал проверку после инцидента с молодой мамой в лифте в Нижнем Тагиле

СК начал проверку после травмирования женщины в лифте в Нижнем Тагиле

24 октября 2023, 04:41
Фото: 1MI

СК начал проверку после инцидента с молодой мамой в лифте в Нижнем Тагиле

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку после того, как в Нижнем Тагиле пострадала в неисправном лифте молодая мама с ребенком.

Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства случившегося происшествия. После проведенных мероприятий будет дана соответствующая оценка, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, ЧП случилось вечером 21 октября 2023 года на Гальянке. Женщина застряла в лифте вместе со своим грудным ребенком. Горожанку «зажевало», из-за чего она провисела в лифте более 30 минут, прежде чем ее вытащили.

Как оказалось, ребенок в лифте не пострадал, а женщина получила различные повреждения и травмы. Срок службы самого лифта истек в 2021 году.

В Нижнем Тагиле мать с коляской зажевало в лифте
Узнать подробнее
Читайте также:
Появилось видео падения автомобиля с моста в ЕкатеринбургеВ Лесном скончалась 11-месячная девочкаВ СК возбудили уголовное дело после смерти школьницы из поселка Большой Исток
#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Ребенок#Проверка#Женщина#Повреждения#ЧП#Травмы#Пострадавшая#Лифт#Травмирование#18+#Елизавета Зиборова#Обстоятельства#Инцидент#СК
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49