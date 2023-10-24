СК начал проверку после травмирования женщины в лифте в Нижнем Тагиле

Posted 24 октября, 04:41
Published 24 октября, 04:41
Modified 24 октября, 04:42
Updated 24 октября, 04:42
Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства случившегося происшествия. После проведенных мероприятий будет дана соответствующая оценка, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, ЧП случилось вечером 21 октября 2023 года на Гальянке. Женщина застряла в лифте вместе со своим грудным ребенком. Горожанку «зажевало», из-за чего она провисела в лифте более 30 минут, прежде чем ее вытащили.
Как оказалось, ребенок в лифте не пострадал, а женщина получила различные повреждения и травмы. Срок службы самого лифта истек в 2021 году.