Стюардесса из Екатеринбурга портит имущество соседей и оскорбляет их

Posted 24 октября, 06:28
Published 24 октября, 06:28
Modified 24 октября, 08:10
Updated 24 октября, 08:10
Также они утверждают, что время от времени стюардесса пинает машину, калитку, а также предлагает сразиться их 14-летней дочке, пишет «Урал Мэш». Также они отмечают, что бортпроводница оскорбляет их по национальному признаку и часто они слышат от нее словосочетание «черная обезьяна».
Соседи сняли действия стюардессы на видео, а та в отместку вырвала их провода. Дело дошло до суда, где с Ирины потребовали 15 тысяч рублей за поврежденную технику и автомобиль. Также семья отправила жалобу в авиакомпанию, в которой Ирина работает.