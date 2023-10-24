Стюардесса из Екатеринбурга портит имущество соседей и оскорбляет их

Также они утверждают, что время от времени стюардесса пинает машину, калитку, а также предлагает сразиться их 14-летней дочке, пишет «Урал Мэш». Также они отмечают, что бортпроводница оскорбляет их по национальному признаку и часто они слышат от нее словосочетание «черная обезьяна».