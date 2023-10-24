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Posted 24 октября, 06:28

Published 24 октября, 06:28

Modified 24 октября, 08:10

Updated 24 октября, 08:10

В Екатеринбурге соседи пожаловались на портящую имущество стюардессу

Стюардесса из Екатеринбурга портит имущество соседей и оскорбляет их

24 октября 2023, 06:28
Фото: 1MI

В Екатеринбурге соседи пожаловались на портящую имущество стюардессу

Ирина работает старшим бортпроводником авиакомпании Red Wings. Она живет с мамой в частном доме на Уралмаше. Соседи пожаловались, что женщина портит имущество соседей и оскорбляет их по национальному признаку.

Также они утверждают, что время от времени стюардесса пинает машину, калитку, а также предлагает сразиться их 14-летней дочке, пишет «Урал Мэш». Также они отмечают, что бортпроводница оскорбляет их по национальному признаку и часто они слышат от нее словосочетание «черная обезьяна».

Соседи сняли действия стюардессы на видео, а та в отместку вырвала их провода. Дело дошло до суда, где с Ирины потребовали 15 тысяч рублей за поврежденную технику и автомобиль. Также семья отправила жалобу в авиакомпанию, в которой Ирина работает.

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#Происшествия#Суд#Жалоба#Авиакомпания#Соседи#Имущество#Стюардесса#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Национальный признак#Машинное повреждение
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