Свердловский врач объяснил заявление Гинцбурга о неэффективности вакцины от COVID-19

Он отметил, что первая вакцина создавалась на основе уханьского штамма. И сейчас она уже слабо защищает от вируса, так как появилось много новых штаммов. Поэтому стоит вопрос о замене состава вакцины, чем Гинцбург занимается, отметил Александр Соловьев. Предполагается, что уже в декабре препарат получит новый состав.