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Posted 24 октября, 17:43

Published 24 октября, 17:43

Modified 25 октября, 14:22

Updated 25 октября, 14:22

Свердловский врач объяснил заявление о неэффективности вакцины от COVID-19

Свердловский врач объяснил заявление Гинцбурга о неэффективности вакцины от COVID-19

24 октября 2023, 17:43
Фото: 1MI

Свердловский врач объяснил заявление о неэффективности вакцины от COVID-19

Слова ученых о том, что вакцина «Спутник V» совсем перестала защищать от коронавируса, прокомментировал врач из Екатеринбурга Александр Соловьев.

Ранее Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сделал неожиданное заявление. По его словам, вакцина от коронавируса перестала быть эффективной, пишет Газета.ru.

По словам Соловьева, академик имел ввиду, что коронавирус за последний год претерпел изменения. Его новые мутации легко уклоняются от защитных антител, которые вырабатывались в ответ на вакцинацию. По последним данным, существующие варианты коронавируса, легко уклоняются от антител, сообщил Соловьев в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM).

Он отметил, что первая вакцина создавалась на основе уханьского штамма. И сейчас она уже слабо защищает от вируса, так как появилось много новых штаммов. Поэтому стоит вопрос о замене состава вакцины, чем Гинцбург занимается, отметил Александр Соловьев. Предполагается, что уже в декабре препарат получит новый состав.

Эксперт напомнил, что пока можно защищаться от коронавируса теми способами, которые рекомендовались ранее. В частности, использовать маски, проветривать помещения, мыть руки.

Напомним, в середине октября за неделю от коронавируса скончались три человека. Также стало расти число зараженных.

Большинству свердловчан придется прививаться от коронавируса за свой счет
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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость#Вакцинация#Ирина Кирилова
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