Три миллиарда рублей власти выделят жителям Свердловской области

Posted 24 октября, 10:44
Published 24 октября, 10:44
Modified 24 октября, 10:46
Updated 24 октября, 10:46
Всего на эти цели в 2024 году власти планируют выделить более трёх миллиардов рублей, сообщает Ура.ру. Получателями выплат могут стать 1034 человека.
«Ориентировочный размер указанной выплаты на одного получателя будет составлять 3 377 268 рублей», — рассказал представитель комитета законодательного собрания по социальной политике Леонид Хаютин.
Напомним, в конце сентября 2023 года в Нижнем Тагиле закупили жилье для детей-сирот и детей без попечения родителей, на сумму 2,3 миллиона рублей.