tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 10:44

Published 24 октября, 10:44

Modified 24 октября, 10:46

Updated 24 октября, 10:46

Свердловчане получат по три миллиона рублей на покупку квартиры

Три миллиарда рублей власти выделят жителям Свердловской области

24 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI

Свердловчане получат по три миллиона рублей на покупку квартиры

Именные сертификаты на три миллиона рублей получат дети-сироты Свердловской области. С их помощью можно приобрести жилье или погасить ипотеку.

Всего на эти цели в 2024 году власти планируют выделить более трёх миллиардов рублей, сообщает Ура.ру. Получателями выплат могут стать 1034 человека.

«Ориентировочный размер указанной выплаты на одного получателя будет составлять 3 377 268 рублей», — рассказал представитель комитета законодательного собрания по социальной политике Леонид Хаютин.

Напомним, в конце сентября 2023 года в Нижнем Тагиле закупили жилье для детей-сирот и детей без попечения родителей, на сумму 2,3 миллиона рублей.

Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
32 сироты в Реже получили квартиры в новостройке179 жилых помещений выделены мэрией льготникам Нижнего Тагила28 млн выделено на приобретение квартир для переселения из аварийного жилья в Тагиле
#Общество#Дети#Свердловская область#Жилье#Деньги#Квартира#Дети-сироты#Выплаты#Власть#Екатеринбург#Артур Муравьев
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49