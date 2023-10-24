Учительница из Екатеринбурга по указке мошенников оформила кредит под залог машины

Posted 24 октября, 03:41
Published 24 октября, 03:41
Modified 24 октября, 03:41
Updated 24 октября, 03:41
Женщине сперва прислал сообщение в мессенджере неизвестный якобы от имени директора гимназии, в которой она работает. Лжеруководитель написал, что ей сейчас будут звонить из ФСБ, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
После этого екатеринбурженке пришли сообщения с информацией о том, что на ее имя пытаются взять кредит на 1,5 миллиона рублей и ей в целях безопасности нужно переоформить заявку на кредит, погасить кредитную задолженность, а также обновить реквизиты. Также женщине сообщили, что для нее откроют «страховой счет» и выдадут «купюры спецобразца».
После этого горожанке позвонил «полицейский» и сказал, что она стала участницей операции по выявлению аферистов, пытающихся оформить на нее кредит, который надо аннулировать. Для этого женщине нужно взять автокредит и погасить его с помощью платежного терминала.
После того, как потерпевшая оформила кредит под залог автомобиля, ее убедили скачать приложение Mir Pay и ввести в нем данные банковской карты. Затем она перевела на «безопасные счета» наличные «специальные купюры» номиналом 5000 рублей. Когда женщина вернулась домой, она поняла, что ее обманули мошенники.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудница библиотеки отдала злоумышленникам 1,3 миллиона рублей.