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Posted 24 октября, 03:41

Published 24 октября, 03:41

Modified 24 октября, 03:41

Updated 24 октября, 03:41

Мошенники убедили учительницу в Екатеринбурге взять кредит на 1,5 млн рублей

Учительница из Екатеринбурга по указке мошенников оформила кредит под залог машины

24 октября 2023, 03:41
Фото: 1MI

Мошенники убедили учительницу в Екатеринбурге взять кредит на 1,5 млн рублей

В Екатеринбурге учительница гимназии по указанию аферистов оформила автокредит под залог автомобиля на сумму 1,5 миллиона рублей.

Женщине сперва прислал сообщение в мессенджере неизвестный якобы от имени директора гимназии, в которой она работает. Лжеруководитель написал, что ей сейчас будут звонить из ФСБ, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

После этого екатеринбурженке пришли сообщения с информацией о том, что на ее имя пытаются взять кредит на 1,5 миллиона рублей и ей в целях безопасности нужно переоформить заявку на кредит, погасить кредитную задолженность, а также обновить реквизиты. Также женщине сообщили, что для нее откроют «страховой счет» и выдадут «купюры спецобразца».

После этого горожанке позвонил «полицейский» и сказал, что она стала участницей операции по выявлению аферистов, пытающихся оформить на нее кредит, который надо аннулировать. Для этого женщине нужно взять автокредит и погасить его с помощью платежного терминала.

После того, как потерпевшая оформила кредит под залог автомобиля, ее убедили скачать приложение Mir Pay и ввести в нем данные банковской карты. Затем она перевела на «безопасные счета» наличные «специальные купюры» номиналом 5000 рублей. Когда женщина вернулась домой, она поняла, что ее обманули мошенники.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудница библиотеки отдала злоумышленникам 1,3 миллиона рублей.

Библиотекарь в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей
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