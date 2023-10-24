Учительница из Екатеринбурга по указке мошенников оформила кредит под залог машины

После этого екатеринбурженке пришли сообщения с информацией о том, что на ее имя пытаются взять кредит на 1,5 миллиона рублей и ей в целях безопасности нужно переоформить заявку на кредит, погасить кредитную задолженность, а также обновить реквизиты. Также женщине сообщили, что для нее откроют «страховой счет» и выдадут «купюры спецобразца».