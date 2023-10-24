В Челябинске родители обнаружили своего ребенка мертвым и в крови

Posted 24 октября, 09:13
Published 24 октября, 09:13
Modified 24 октября, 09:13
Updated 24 октября, 09:13
Накануне вечером мужчина сидел с ребенком, чтобы жена могла заснуть. После как отец покормил младенца, он лег с ним спать, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Утром родители увидели следы крови около рта малыша и на футболке мужчины. Ребенок был мертв. О произошедшем супруги сообщили в полицию. В Следственном комитете организовали проверку.
Причина смерти ребенка пока неизвестна. У пары также есть семилетняя дочка.
Напомним, 5 февраля 2023 года в Екатеринбурге скончался новорожденный ребенок. Умершего младенца обнаружили утром его родители. По предварительной версии, смерть некриминальная.