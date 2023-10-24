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Posted 24 октября, 09:13

Published 24 октября, 09:13

Modified 24 октября, 09:13

Updated 24 октября, 09:13

Мертвого младенца в крови обнаружили его родители в Челябинске

В Челябинске родители обнаружили своего ребенка мертвым и в крови

24 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI

Мертвого младенца в крови обнаружили его родители в Челябинске

В Челябинске семейная пара утром увидела, что их новорожденный ребенок скончался, а лицо его было в крови.

Накануне вечером мужчина сидел с ребенком, чтобы жена могла заснуть. После как отец покормил младенца, он лег с ним спать, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Утром родители увидели следы крови около рта малыша и на футболке мужчины. Ребенок был мертв. О произошедшем супруги сообщили в полицию. В Следственном комитете организовали проверку.

Причина смерти ребенка пока неизвестна. У пары также есть семилетняя дочка.

Напомним, 5 февраля 2023 года в Екатеринбурге скончался новорожденный ребенок. Умершего младенца обнаружили утром его родители. По предварительной версии, смерть некриминальная.

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