В Екатеринбурге чиновник помогал выигрывать госконтракты бизнесменам за деньги

С 2018 года мужчина был главой Департамента эксплуатации управляющей компании одной из торговых сетей Екатеринбурга. Он обеспечивал техническую эксплуатацию объектов и оборудования торговой сети, а также проведение аварийных работ, подготовку документов и так далее.



В период с 2019 по 2020 годы осужденный мужчина сговорился с другими злоумышленниками и получил от представителя юрлица и ИП деньги — 900 тысяч рублей.



Получив их, он повлиял на результаты открытых конкурсов, размещенных в интернете, на заключение с этими предпринимателями договоров на сумму более 11 млн рублей. Это были документы на выполнение разных услуг, в том числе по установке устройств сбора и передачи данных электроэнергии и по обследованию систем отопления.



Руководителя задержали. Позднее ему назначили штраф — 6 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных работ на шесть лет.