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Posted 24 октября, 07:11

Published 24 октября, 07:11

Modified 24 октября, 07:13

Updated 24 октября, 07:13

В Екатеринбурге чиновник попался на взятке в 900 тысяч

В Екатеринбурге чиновник помогал выигрывать госконтракты бизнесменам за деньги

24 октября 2023, 07:11
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге чиновник попался на взятке в 900 тысяч

Экс-главе департамента торговой сети в Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе.

44-летнего мужчину признали виновным по чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа, в крупном и особо крупном размерах), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 2018 года мужчина был главой Департамента эксплуатации управляющей компании одной из торговых сетей Екатеринбурга. Он обеспечивал техническую эксплуатацию объектов и оборудования торговой сети, а также проведение аварийных работ, подготовку документов и так далее.

В период с 2019 по 2020 годы осужденный мужчина сговорился с другими злоумышленниками и получил от представителя юрлица и ИП деньги — 900 тысяч рублей.

Получив их, он повлиял на результаты открытых конкурсов, размещенных в интернете, на заключение с этими предпринимателями договоров на сумму более 11 млн рублей. Это были документы на выполнение разных услуг, в том числе по установке устройств сбора и передачи данных электроэнергии и по обследованию систем отопления.

Руководителя задержали. Позднее ему назначили штраф — 6 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных работ на шесть лет.

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