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Posted 24 октября, 12:38

Published 24 октября, 12:38

Modified 24 октября, 14:14

Updated 24 октября, 14:14

В Екатеринбурге детсад обвинили в халатности после смерти ребенка на горке

В Екатеринбурге детсад обвинили в халатности после смерти ребенка на горке

24 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту халатности после гибели девочки в детсаду №180.

Выяснилось, что должностные лица не осуществляли регулярный визуальный осмотр и не проводили проверку на предмет наличия комплектующих деталей на детских игровых площадках. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 25 января 2023 года. В тот день девочка пролезла на детскую горку, головой застряла между элементами пола и повисла на шарфе. Выбраться оттуда самостоятельно она не смогла. Ребенка госпитализировали в больницу, где через несколько дней девочка скончалась.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Также ранее, в январе, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей).

Прокуратура контролирует ход расследования этих дел.

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#Ребенок#Уголовное дело#Криминал#Халатность#Екатеринбург#Детсад#Дарья Сорокина
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