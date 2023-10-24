В Екатеринбурге детсад обвинили в халатности после смерти ребенка на горке

Трагедия произошла 25 января 2023 года. В тот день девочка пролезла на детскую горку, головой застряла между элементами пола и повисла на шарфе. Выбраться оттуда самостоятельно она не смогла. Ребенка госпитализировали в больницу, где через несколько дней девочка скончалась.