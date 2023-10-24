В Екатеринбурге детсад обвинили в халатности после смерти ребенка на горке

Posted 24 октября, 12:38
Published 24 октября, 12:38
Modified 24 октября, 14:14
Updated 24 октября, 14:14
Выяснилось, что должностные лица не осуществляли регулярный визуальный осмотр и не проводили проверку на предмет наличия комплектующих деталей на детских игровых площадках. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия произошла 25 января 2023 года. В тот день девочка пролезла на детскую горку, головой застряла между элементами пола и повисла на шарфе. Выбраться оттуда самостоятельно она не смогла. Ребенка госпитализировали в больницу, где через несколько дней девочка скончалась.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Также ранее, в январе, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей).
Прокуратура контролирует ход расследования этих дел.