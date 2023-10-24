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Posted 24 октября, 08:27

Published 24 октября, 08:27

Modified 24 октября, 17:24

Updated 24 октября, 17:24

В Екатеринбурге грабитель в маске обокрал аптеку

В Екатеринбурге грабитель обиделся из-за небольшой суммы в кассе аптеки

24 октября 2023, 08:27
Фото: 1MI

В Екатеринбурге грабитель в маске обокрал аптеку

Грабитель в маске ворвался в аптеку на улице Опалихинской, 16 в Екатеринбурге. Он навел пистолет на фармацевта, приказал ей уйти в туалет и закрыться.

Сама фармацевт рассказала, что мужчина ворвался в аптеку с криками «Это ограбление, руки вверх!». Затем он подошел к сейфу, взял оттуда шесть тысяч рублей, и стал кричать, что это очень мало.

Возбуждено уголовное дело по статье разбой, проводится расследование. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и пытаются установить личность грабителя. Расследование находится на особом контроле у руководства полиции.

Ранее в Тавде мужчина ворвался в булочную с игрушечным пистолетом. Сотрудница отбилась от него подносом.

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