В Екатеринбурге грабитель обиделся из-за небольшой суммы в кассе аптеки

Posted 24 октября, 08:27
Published 24 октября, 08:27
Modified 24 октября, 17:24
Updated 24 октября, 17:24
Сама фармацевт рассказала, что мужчина ворвался в аптеку с криками «Это ограбление, руки вверх!». Затем он подошел к сейфу, взял оттуда шесть тысяч рублей, и стал кричать, что это очень мало.
Возбуждено уголовное дело по статье разбой, проводится расследование. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и пытаются установить личность грабителя. Расследование находится на особом контроле у руководства полиции.
Ранее в Тавде мужчина ворвался в булочную с игрушечным пистолетом. Сотрудница отбилась от него подносом.