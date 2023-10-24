В Екатеринбурге лихач сбил девушку на тротуаре. Ее подбросило в воздух

Posted 24 октября 2023, 07:36
Published 24 октября 2023, 07:36
Modified 1 ноября 2023, 15:50
Updated 1 ноября 2023, 15:50
Екатеринбурженка шла по тротуару на улице Бакинских Комиссаров, когда на нее вылетела иномарка. Аварию сняли видеорегистраторы, пишет Е1. ДТП произошло вечером 20 октября.
Судя по кадрам, перед аварией виновника наезда закрутило на дороге во время поворота. Мать девушки рассказала, что после происшествия водитель поспешил скрыться.
Дочь доставали из кювета без сознания. Скорую ей вызвал водитель, чей регистратор записал момент ДТП, — поделилась женщина.
У девушки диагностировали многочисленные синяки и сотрясение мозга. Скоро с ней свяжется дознаватель, отметили в ГАИ.
Ранее на Уралмаше произошло смертельное ДТП. Пенсионер сбил людей, которые стояли на остановке и ждали трамвая. Два человека погибли.