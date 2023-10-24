tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:36

Published 24 октября, 07:36

Modified 24 октября, 07:38

Updated 24 октября, 07:38

В Екатеринбурге водитель сбил девушку на тротуаре и сбежал

В Екатеринбурге лихач сбил девушку на тротуаре. Ее подбросило в воздух

24 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель сбил девушку на тротуаре и сбежал

На Уралмаше в Екатеринбурге водитель сбил девушку на тротуаре. Ее подбросило в воздух.

Екатеринбурженка шла по тротуару на улице Бакинских Комиссаров, когда на нее вылетела иномарка. Аварию сняли видеорегистраторы, пишет Е1. ДТП произошло вечером 20 октября.

Судя по кадрам, перед аварией виновника наезда закрутило на дороге во время поворота. Мать девушки рассказала, что после происшествия водитель поспешил скрыться.

Дочь доставали из кювета без сознания. Скорую ей вызвал водитель, чей регистратор записал момент ДТП, — поделилась женщина.

У девушки диагностировали многочисленные синяки и сотрясение мозга. Скоро с ней свяжется дознаватель, отметили в ГАИ.

Ранее на Уралмаше произошло смертельное ДТП. Пенсионер сбил людей, которые стояли на остановке и ждали трамвая. Два человека погибли.

Пьяный водитель попал в ДТП под Верхней Пышмой. А затем уснул в машине
Узнать подробнее
Читайте также:
Установлена личность второго погибшего пешехода в ДТП на остановке в ЕкатеринбургеВ свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на УралмашеСкончался тагильчанин, пострадавший в ДТП из-за пьяного водителя Range Rover
#Происшествия#ДТП#Пенсионер#ГАИ#Остановка#Тротуар#Сотрясение мозга#Трамвай#Уралмаш#Пострадавшая#Погибшие#Видеорегистратор#Екатеринбург#Авария#Синяки#Дарья Сорокина#Сознание#Скрытый водитель
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49