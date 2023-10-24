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Posted 24 октября, 04:05

Published 24 октября, 04:05

Modified 24 октября, 04:05

Updated 24 октября, 04:05

В Екатеринбурге на рельсы метро упал пассажир

В Екатеринбурге остановили движение поезда в метро из-за упавшего пассажира

24 октября 2023, 04:05
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на рельсы метро упал пассажир

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» на рельсы метро упал мужчина. ЧП произошло утром 24 октября 2023 года.

Машинист поезда перед торцом платформы успел остановить движение. После того, как было снято напряжение, упавшего пассажира достали с рельс и передали его сотрудникам полиции, рассказали сотрудники станции метрополитена.

Вскоре движение было восстановлено. Мужчину, который рухнул на пути, показали врачам. В результате падения екатеринбуржец получил ссадины. Серьезных повреждений у него нет, пишет Е1.

Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» упала горожанка, находившаяся на третьем месяце беременности. Женщина перенесла несколько операций, при этом плод сохранить не удалось.

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