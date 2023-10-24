В Екатеринбурге остановили движение поезда в метро из-за упавшего пассажира

Posted 24 октября, 04:05
Published 24 октября, 04:05
Modified 24 октября, 04:05
Updated 24 октября, 04:05
Машинист поезда перед торцом платформы успел остановить движение. После того, как было снято напряжение, упавшего пассажира достали с рельс и передали его сотрудникам полиции, рассказали сотрудники станции метрополитена.
Вскоре движение было восстановлено. Мужчину, который рухнул на пути, показали врачам. В результате падения екатеринбуржец получил ссадины. Серьезных повреждений у него нет, пишет Е1.
Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» упала горожанка, находившаяся на третьем месяце беременности. Женщина перенесла несколько операций, при этом плод сохранить не удалось.