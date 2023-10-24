В Каменском ГО ликвидируют заброшенный поселок

Posted 24 октября, 10:38
Published 24 октября, 10:38
Modified 24 октября, 14:15
Updated 24 октября, 14:15
Ликвидировать поселок было решено в связи с тем, что он утратил признаки, присущие населенным пунктам, а также у него нет перспективы в дальнейшем развитии, рассказала спикер думы Каменского ГО Галина Лисицина.
Также Лисицина добавила, что в поселке сейчас нет инфраструктуры, которая необходима для жизни. Кроме того, в населенном пункте сейчас нет постоянно проживающих и зарегистрированных людей.
Депутаты регионального Заксобрания единогласно проголосовали «за» во время заседания, которое состоялось 24 октября 2023 года.
Напомним, ранее депутаты законодательного собрания внесли предложение ликвидировать Травяны до конца 2023 года. В феврале 2023 года создали комиссию по устранению этого поселка.