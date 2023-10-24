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Posted 24 октября, 10:38

Published 24 октября, 10:38

Modified 24 октября, 14:15

Updated 24 октября, 14:15

В Свердловской области планируют ликвидировать поселок

В Каменском ГО ликвидируют заброшенный поселок

24 октября 2023, 10:38
Фото: 1MI

В Свердловской области планируют ликвидировать поселок

Депутаты Заксобрания Свердловской области планируют ликвидировать поселок Травяны, расположенный в Каменском городском округе.

Ликвидировать поселок было решено в связи с тем, что он утратил признаки, присущие населенным пунктам, а также у него нет перспективы в дальнейшем развитии, рассказала спикер думы Каменского ГО Галина Лисицина.

Также Лисицина добавила, что в поселке сейчас нет инфраструктуры, которая необходима для жизни. Кроме того, в населенном пункте сейчас нет постоянно проживающих и зарегистрированных людей.

Депутаты регионального Заксобрания единогласно проголосовали «за» во время заседания, которое состоялось 24 октября 2023 года.

Напомним, ранее депутаты законодательного собрания внесли предложение ликвидировать Травяны до конца 2023 года. В феврале 2023 года создали комиссию по устранению этого поселка.

В Свердловской области ликвидируют поселок Травяны
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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Депутаты#Голосование#Жители#Поселок#Каменский городской округ#Ликвидация#Елизавета Зиборова#Заксобрание#Населенный пункт
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