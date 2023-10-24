В Нижнем Тагиле мать с коляской зажевало в лифте

Сообщается, что срок 25-летней службы лифта практически истек, его износ оценивается в 64%. В план на замену подъёмник включили ещё в 2021 году. Но пока своей очереди он так и не дождался, хотя жалобы от жильцов при его эксплуатации поступали неоднократно, но до сих пор обходилось без травм.