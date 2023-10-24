В Нижнем Тагиле мать с коляской зажевало в лифте

Posted 23 октября, 21:22
Published 23 октября, 21:22
Modified 24 октября, 13:52
Updated 24 октября, 13:52
Инцидент произошел в одном из домов по улице Удовенко, когда женщина с младенцем в коляске застряла в неисправном лифте. Мать провисела вниз головой более получаса, пока ее не вызволили при помощи автомобильного домкрата.
Все это время перевернутая коляска находилась внутри лифта. Однако, как сообщает ИА «Все новости», ребенок не пострадал. Он спал, а от падения его уберегли ремни и козырек переноски.
Мать же получила множество травм, сообщили очевидцы. У нее переломы, вывихи и порванные связки.
Сообщается, что срок 25-летней службы лифта практически истек, его износ оценивается в 64%. В план на замену подъёмник включили ещё в 2021 году. Но пока своей очереди он так и не дождался, хотя жалобы от жильцов при его эксплуатации поступали неоднократно, но до сих пор обходилось без травм.