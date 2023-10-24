В Нижнем Тагиле выпал снег и выросли цены на такси

Цены на такси в Нижнем Тагиле выросли в два раза из-за снегопада

Из-за резко выпавшего снега в Нижнем Тагиле 24 октября ожидаемо взлетели цена на такси. Непогода скорректировала планы многих горожан. Зима только началась, а суммы уже приближаются к новогодним.