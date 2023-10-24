В Нижнем Тагиле выпал снег и выросли цены на такси

Posted 24 октября, 11:57
Published 24 октября, 11:57
Modified 24 октября, 12:02
Updated 24 октября, 12:02
Я сегодня собрался ехать на такси. Утром обычно мне от дома до работы показывает цену в 200-250 рублей, а сегодня, видимо, из-за непогоды — 500-600 рублей. Пришлось на автобус идти. Ехать, как в банке с кильками, — рассказал редакции TagilCity.ru Артем, житель Нижнего Тагила.
Снег в Нижнем Тагиле шел несколько часов с самой ночи. Агрегаторы повышают тарифы, отмечается высокий спрос на такси.
Жесть, совершить 10-минутную поездку за 400 рублей. Хотя обычно даже с нынешними ценами езжу в два раза дешевле. Спасибо, зима, — возмущается Борис, частый пользователь услугами такси.