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Posted 24 октября, 11:57

Published 24 октября, 11:57

Modified 24 октября, 12:02

Updated 24 октября, 12:02

Цены на такси в Нижнем Тагиле выросли в два раза из-за снегопада

В Нижнем Тагиле выпал снег и выросли цены на такси

24 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI

Цены на такси в Нижнем Тагиле выросли в два раза из-за снегопада

Из-за резко выпавшего снега в Нижнем Тагиле 24 октября ожидаемо взлетели цена на такси. Непогода скорректировала планы многих горожан. Зима только началась, а суммы уже приближаются к новогодним.
Я сегодня собрался ехать на такси. Утром обычно мне от дома до работы показывает цену в 200-250 рублей, а сегодня, видимо, из-за непогоды — 500-600 рублей. Пришлось на автобус идти. Ехать, как в банке с кильками, — рассказал редакции TagilCity.ru Артем, житель Нижнего Тагила.

Снег в Нижнем Тагиле шел несколько часов с самой ночи. Агрегаторы повышают тарифы, отмечается высокий спрос на такси.

Жесть, совершить 10-минутную поездку за 400 рублей. Хотя обычно даже с нынешними ценами езжу в два раза дешевле. Спасибо, зима, — возмущается Борис, частый пользователь услугами такси.
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