В Новолялинском ГО построили 28 контейнерных площадок

Posted 24 октября, 05:21
Published 24 октября, 05:21
Modified 24 октября, 05:23
Updated 24 октября, 05:23
Новые площадки обустроены в поселках Юрты, Яборково, Старая Ляля, Павда, деревне Савинова и селе Караульское Новолялинского городского округа. Здесь специалисты установили более 80 современных пластиковых контейнеров с крышками и колесными парами.
В Яборково и Юрты до октября 2023 года вообще не было стационарных контейнерных площадок. В населенном пункте Юрты сбор отходов осуществлялся бесконтейнерным способом. Мусоровоз передвигался по территории сел и в соответствие с графиком делал остановки в обозначенных точках. Теперь жителям этих объектов нет необходимости ждать приезда спецтехники. Отнести накопленный мусор к организованному месту сбора ТКО можно в любое время.
Новые точки сбора ТКО соответствуют всем современным требованиям: оборудованы водонепроницаемым бетонным основанием, трехсторонним заграждением, крышей и специальными отсеками для крупногабаритных отходов. Конструкция фундаментов, заглубленных до уровня дорожного покрытия, очень удобна для выкатывания баков с площадки, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Напомним, ранее 28 новых контейнеров для сбора ТКО появились и в Горноуральском городском округе. Всего в ГГО находится около 300 контейнерных площадок и более 1000 баков для сбора твердых коммунальных отходов.