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Posted 24 октября, 05:21

Published 24 октября, 05:21

Modified 24 октября, 05:23

Updated 24 октября, 05:23

80 современных контейнеров для сбора ТКО появились в Новолялинском ГО

В Новолялинском ГО построили 28 контейнерных площадок

24 октября 2023, 05:21
Фото: «Рифей»

80 современных контейнеров для сбора ТКО появились в Новолялинском ГО

В 6 населенных пунктах Новолялинского городского округа появилось 28 контейнерных площадок. Новые места скопления ТКО оборудованы современными пластиковыми баками.

Новые площадки обустроены в поселках Юрты, Яборково, Старая Ляля, Павда, деревне Савинова и селе Караульское Новолялинского городского округа. Здесь специалисты установили более 80 современных пластиковых контейнеров с крышками и колесными парами.

В Яборково и Юрты до октября 2023 года вообще не было стационарных контейнерных площадок. В населенном пункте Юрты сбор отходов осуществлялся бесконтейнерным способом. Мусоровоз передвигался по территории сел и в соответствие с графиком делал остановки в обозначенных точках. Теперь жителям этих объектов нет необходимости ждать приезда спецтехники. Отнести накопленный мусор к организованному месту сбора ТКО можно в любое время.

Новые точки сбора ТКО соответствуют всем современным требованиям: оборудованы водонепроницаемым бетонным основанием, трехсторонним заграждением, крышей и специальными отсеками для крупногабаритных отходов. Конструкция фундаментов, заглубленных до уровня дорожного покрытия, очень удобна для выкатывания баков с площадки, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Фото: «Рифей»

Напомним, ранее 28 новых контейнеров для сбора ТКО появились и в Горноуральском городском округе. Всего в ГГО находится около 300 контейнерных площадок и более 1000 баков для сбора твердых коммунальных отходов.

В Свердловской области продолжают наводить порядок на контейнерных площадках
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#Общество#Свердловская область#Вывоз мусора#Новолялинский городской округ#Мусорный контейнер#Контейнеры#Вывоз ТБО#Рифей#ТКО#Федор Потапов#Анастасия Имамахметова#Горноуральский ГО#Населенные пункты
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