В Новолялинском ГО построили 28 контейнерных площадок

В Яборково и Юрты до октября 2023 года вообще не было стационарных контейнерных площадок. В населенном пункте Юрты сбор отходов осуществлялся бесконтейнерным способом. Мусоровоз передвигался по территории сел и в соответствие с графиком делал остановки в обозначенных точках. Теперь жителям этих объектов нет необходимости ждать приезда спецтехники. Отнести накопленный мусор к организованному месту сбора ТКО можно в любое время.