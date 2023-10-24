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Posted 24 октября, 10:23

Published 24 октября, 10:23

Modified 24 октября, 11:25

Updated 24 октября, 11:25

В Нижнем Тагиле девочка пострадала в ДТП у лодочной станции

Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле протаранил ворота. Пострадала трехлетняя девочка

24 октября 2023, 10:23
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле девочка пострадала в ДТП у лодочной станции

31-летняя жительница Нижнего Тагила, управлявшая иномаркой Nissan Micra, не справилась с управлением и врезалась в ворота лодочной станции. ДТП произошло на улице Береговая-Ударная 24 октября 2023 года.

Женщина ехала на работу и попутно собиралась завезти дочку к бабушке. В какой-то момент тагильчанка не справилась с управлением автомобиля и, съехав с дороги, влетела в ворота лодочной станции, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В аварии пострадали девочка и женщина. Известно, что ребенок ехал на переднем сидении в специальном детском кресле, а женщина была пристегнута ремнем безопасности. Девочку отвезли в больницу. Горожанка обратилась за медпомощью самостоятельно.

Результаты освидетельствования показали, что в момент ДТП тагильчанка была трезва. На колесах автомобиля была надета зимняя резина.

Напомним, 20 октября 2023 года в Екатеринбурге пожилой мужчина, ехавший за рулем автомобиля, врезался в забор.

Пожилой водитель протаранил забор в Екатеринбурге
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