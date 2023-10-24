Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле протаранил ворота. Пострадала трехлетняя девочка

Posted 24 октября, 10:23
Published 24 октября, 10:23
Modified 24 октября, 11:25
Updated 24 октября, 11:25
Женщина ехала на работу и попутно собиралась завезти дочку к бабушке. В какой-то момент тагильчанка не справилась с управлением автомобиля и, съехав с дороги, влетела в ворота лодочной станции, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В аварии пострадали девочка и женщина. Известно, что ребенок ехал на переднем сидении в специальном детском кресле, а женщина была пристегнута ремнем безопасности. Девочку отвезли в больницу. Горожанка обратилась за медпомощью самостоятельно.
Результаты освидетельствования показали, что в момент ДТП тагильчанка была трезва. На колесах автомобиля была надета зимняя резина.
Напомним, 20 октября 2023 года в Екатеринбурге пожилой мужчина, ехавший за рулем автомобиля, врезался в забор.