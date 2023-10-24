Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле протаранил ворота. Пострадала трехлетняя девочка

Женщина ехала на работу и попутно собиралась завезти дочку к бабушке. В какой-то момент тагильчанка не справилась с управлением автомобиля и, съехав с дороги, влетела в ворота лодочной станции, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.