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Posted 24 октября, 07:56

Published 24 октября, 07:56

Modified 24 октября, 16:45

Updated 24 октября, 16:45

В Нижнем Тагиле прооперировали застрявшую в лифте девушку

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в лифте в Нижнем Тагиле мамы

24 октября 2023, 07:56
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле прооперировали застрявшую в лифте девушку

В Нижнем Тагиле прошла операция у девушки, которая ранее была зажата в лифте вместе с коляской с четырехмесячным ребенком. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Сейчас пациентке оказывается вся необходимая медпомощь, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Ранее у нее диагностировали перелом стопы. Ребенок женщины не пострадал. В Следственном комитете проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, что ЧП произошло вечером 21 октября в доме по улице Удовенко в Нижнем Тагиле. Лифт начал ехать в тот момент, когда женщина закатила в него коляску и зашла внутрь одной ногой.

В результате женщина и ребенок застряли в лифте. Женщина находилась полчаса в висячем положении вниз головой.

СК начал проверку после травмирования женщины в лифте в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Ребенок#Свердловская область#Операция#Минздрав#ЧП#Лифт#Пациентка#Медпомощь#Дарья Сорокина#Перелом стопы#Женщину зажало в лифте в Нижнем Тагиле
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