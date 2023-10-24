Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в лифте в Нижнем Тагиле мамы

Posted 24 октября, 07:56
Published 24 октября, 07:56
Modified 24 октября, 16:45
Updated 24 октября, 16:45
Сейчас пациентке оказывается вся необходимая медпомощь, сообщили в Минздраве Свердловской области.
Ранее у нее диагностировали перелом стопы. Ребенок женщины не пострадал. В Следственном комитете проводят проверку по факту произошедшего.
Напомним, что ЧП произошло вечером 21 октября в доме по улице Удовенко в Нижнем Тагиле. Лифт начал ехать в тот момент, когда женщина закатила в него коляску и зашла внутрь одной ногой.
В результате женщина и ребенок застряли в лифте. Женщина находилась полчаса в висячем положении вниз головой.