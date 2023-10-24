Выбрасывать нельзя оставить. В Министерстве ЖКХ рассказали правила утилизации автошин

Posted 24 октября, 08:02
Published 24 октября, 08:02
Modified 24 октября, 08:04
Updated 24 октября, 08:04
По данным Свердловского областного кадастра отходов и производства, в регионе ежегодно образуется почти 15 тысяч тонн отработанных автомобильных шин, покрышек и камер. Этот вид отходов специалисты отнесли к III и IV классам опасности, которые наносят вред экологии. При воздействии ультрафиолета шины и покрышки выделяют ядовитые вещества и, разлагаясь, насыщают ими почву и грунтовые воды.
Утилизацией отработанных автомобильных шин, покрышек и камер в Свердловской области занимаются 10 предприятий. В Нижнем Тагиле также есть организация, ежегодно перерабатывающая тонны вышедшей из эксплуатации резины. Глава города Владислав Пинаев ранее отмечал значимость и уникальность этого предприятия и акцентировал внимание на том, что утилизация покрышек является проблемой не только Нижнего Тагила, но и других крупных муниципалитетов с большим количеством автомобильного транспорта.
Стоит отметить, что отработанные автомобильные шины и покрышки состоят из резиновой основы, металлического и текстильного корда. Благодаря современным технологиям, эти компоненты извлекают и изготавливают из них крупную резиновую крошку. Получаемую продукцию можно использовать в производстве напольных покрытий, различных укрывных материалов, а также при эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием.
Старые покрышки в Нижнем Тагиле можно оставить и в шиномонтажной мастерской. Обычно владельцы этих точек заключают договор с центром утилизации. А если износ автопокрышек не превышает 50%, то об их уничтожении думать рано. Для старого комплекта резины можно найти нового владельца.
Несмотря на вышеперечисленные способы, жители города чаще используют незаконные способы избавления от старых покрышек: выбрасывают в лесу, выносят и оставляют у ближайших мусорных баков или размещают на придомовой территории. Региональный оператор по обращению с ТКО не вправе вывозить покрышки на полигоны из-за высокого класса опасности такого вида отходов.
Утилизация автомобильных шин, покрышек, камер — это цивилизованный способ обращения с такими отходами. Однако, в настоящее время основная их доля вывозится на свалки, в том числе стихийные. Между тем, неконтролируемое сжигание ведет к загрязнению атмосферы сажей, окисью углерода, цианистыми соединениями, диоксидами. А поскольку резина высокоустойчива к воздействию факторов окружающей среды, накопление больших объемов отработанных автомобильных покрышек создает серьезную экологическую проблему, — отметил заместитель министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов.
За нарушение требований при обращении с таким видом отходов предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф: физическим лицам — до 3 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 250 тысяч.
Ранее в регионе была создана интерактивная карта ответственной утилизации. На ней можно посмотреть адреса и время работы магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть специальные контейнеры для разных видов отходов. Там же отмечены пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек и так далее.
В Свердловской области уделяется особое внимание проблеме экологичной переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). На сегодняшний день в регионе образуется порядка 1,4 миллиона тонн ТКО ежегодно, а перерабатывается только 18%. К 2025 году планируется увеличить процент их обработки более чем в два раза — до 40,5%.
Согласно поручению Президента России Владимира Путина, в период до 2030 года необходимо создать объекты, предусматривающие обработку всего объема и переработку не менее половины образуемых в регионе коммунальных отходов. Для этого в Свердловской области строятся современные экологичные мусоросортировочные комплексы.
Экокластер по сортировке отходов возводится и в Нижнем Тагиле. Внедряемые на будущем производстве технологии соответствуют всем целям федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».