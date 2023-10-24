Выбрасывать нельзя оставить. В Министерстве ЖКХ рассказали правила утилизации автошин

Утилизацией отработанных автомобильных шин, покрышек и камер в Свердловской области занимаются 10 предприятий. В Нижнем Тагиле также есть организация, ежегодно перерабатывающая тонны вышедшей из эксплуатации резины. Глава города Владислав Пинаев ранее отмечал значимость и уникальность этого предприятия и акцентировал внимание на том, что утилизация покрышек является проблемой не только Нижнего Тагила, но и других крупных муниципалитетов с большим количеством автомобильного транспорта.