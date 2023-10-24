Заправкам Свердловской области грозит проверка

Posted 24 октября, 10:39
Published 24 октября, 10:39
Modified 24 октября, 10:41
Updated 24 октября, 10:41
Об этом рассказал заместитель руководителя регионального ведомства Сергей Волков, сообщает «Коммерсантъ».
Он отметил, что в связи с сокращением производства товара, на который имеется спрос, образуются злоупотребления доминирующим положением на рынке. Также Сергей Волков добавил, что для начала проверки должно поступить обращение от граждан.
Ранее в уральской столице на ряде АЗС ЛУКОЙЛа пропал бензин. В компании отметили, что такая трудность наблюдается во всех регионах.