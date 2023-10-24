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Posted 24 октября, 10:39

Published 24 октября, 10:39

Modified 24 октября, 10:41

Updated 24 октября, 10:41

ФАС планирует проверить заправки Свердловской области

Заправкам Свердловской области грозит проверка

24 октября 2023, 10:39
Фото: Midjourney

ФАС планирует проверить заправки Свердловской области

ФАС планирует прийти с проверкой на заправки ЛУКОЙЛ из-за дефицита бензина в Екатеринбурге.

Об этом рассказал заместитель руководителя регионального ведомства Сергей Волков, сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что в связи с сокращением производства товара, на который имеется спрос, образуются злоупотребления доминирующим положением на рынке. Также Сергей Волков добавил, что для начала проверки должно поступить обращение от граждан.

Ранее в уральской столице на ряде АЗС ЛУКОЙЛа пропал бензин. В компании отметили, что такая трудность наблюдается во всех регионах.

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#Происшествия#Проверка#Производство#Граждане#ФАС#Бензин#АЗС#Рынок#Дефицит#Лукойл#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Заправки
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