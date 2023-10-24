Житель Каменска-Уральского восемь месяцев избивал сожительницу

Posted 24 октября, 08:51
Published 24 октября, 08:51
Modified 24 октября, 08:51
Updated 24 октября, 08:51
Свердловчанин избивал женщину в моменты, когда они вместе употребляли алкогольные напитки, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за истязания человека. Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку по факту побоев.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге мужчина, работавший пилотом, закрыл девушку в квартире и избивал ее. В какой-то момент пострадавшая сумела сообщить своей сестре о том, что с ней происходит.
Сестра вызвала на квартиру силовиков. Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали горожанина.