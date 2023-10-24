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Posted 24 октября, 08:51

Published 24 октября, 08:51

Modified 24 октября, 08:51

Updated 24 октября, 08:51

Мужчина в Каменске-Уральском более полугода бил свою сожительницу

Житель Каменска-Уральского восемь месяцев избивал сожительницу

24 октября 2023, 08:51
Фото: 1MI

Мужчина в Каменске-Уральском более полугода бил свою сожительницу

В Каменске-Уральском 34-летний мужчина бил 45-летнюю женщину, с которой он жил вместе. Побои продолжались с февраля по сентябрь 2023 года.

Свердловчанин избивал женщину в моменты, когда они вместе употребляли алкогольные напитки, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за истязания человека. Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку по факту побоев.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге мужчина, работавший пилотом, закрыл девушку в квартире и избивал ее. В какой-то момент пострадавшая сумела сообщить своей сестре о том, что с ней происходит.

Сестра вызвала на квартиру силовиков. Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали горожанина.

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