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Posted 24 октября, 13:56

Published 24 октября, 13:56

Modified 24 октября, 13:58

Updated 24 октября, 13:58

Памятный знак «Тагильский поднос» появится в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила сразятся в создании памятного знака «Тагильский поднос»

24 октября 2023, 13:56
Фото: 1MI

Памятный знак «Тагильский поднос» появится в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в конкурсе идей на создание памятного знака «Тагильский поднос». Идеи от горожан продолжат приниматься до 14 января.

Участвовать в конкурсе могут все желающие, вне зависимости от возраста. Все работы распределят по разным номинациям в зависимости от возраста авторов идей.

Для участия нужно создать эскиз-проект знака и концепцию. В нее должно входить описание материала, форма, цвет, размер, творческий замысел, место установки и обоснование, почему именно там.

Отправить эскизы можно в электронном формате в срок до 14 января в Центр развития туризма Нижнего Тагила по почте [email protected]. Также отправить его предлагается по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, каб. 521 (с 9:00 до 17:00). Телефон для справок: 8(800)30-22-765.

Отмечается, что конкурс организовала Нижнетагильская гордума. Один участник может продемонстрировать лишь одну работу. Помимо оригинала эскиза, нужно предоставить ее цветную скан-копию, заполнить заявку, согласие от родителя и на обратной стороне указать ФИ автора.

Конкурс пройдет в три этапа:

  • Первый этап — прием работ (до 14 января);
  • Второй этап — работа жюри (с 15 до 31 января 2024 года);
  • Третий этап — организация выставки работ победителей (дата будет названа позднее).

В каждой номинации будет по три призовых места. Отличившихся авторов наградят в торжественной обстановке.

Посвященный тагильскому подносу памятный знак появится в городе
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