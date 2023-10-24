Жители Нижнего Тагила сразятся в создании памятного знака «Тагильский поднос»

Posted 24 октября, 13:56
Published 24 октября, 13:56
Modified 24 октября, 13:58
Updated 24 октября, 13:58
Участвовать в конкурсе могут все желающие, вне зависимости от возраста. Все работы распределят по разным номинациям в зависимости от возраста авторов идей.
Для участия нужно создать эскиз-проект знака и концепцию. В нее должно входить описание материала, форма, цвет, размер, творческий замысел, место установки и обоснование, почему именно там.
Отправить эскизы можно в электронном формате в срок до 14 января в Центр развития туризма Нижнего Тагила по почте [email protected]. Также отправить его предлагается по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, каб. 521 (с 9:00 до 17:00). Телефон для справок: 8(800)30-22-765.
Отмечается, что конкурс организовала Нижнетагильская гордума. Один участник может продемонстрировать лишь одну работу. Помимо оригинала эскиза, нужно предоставить ее цветную скан-копию, заполнить заявку, согласие от родителя и на обратной стороне указать ФИ автора.
Конкурс пройдет в три этапа:
В каждой номинации будет по три призовых места. Отличившихся авторов наградят в торжественной обстановке.