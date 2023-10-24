Жители Нижнего Тагила сразятся в создании памятного знака «Тагильский поднос»

Отправить эскизы можно в электронном формате в срок до 14 января в Центр развития туризма Нижнего Тагила по почте [email protected]. Также отправить его предлагается по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, каб. 521 (с 9:00 до 17:00). Телефон для справок: 8(800)30-22-765.