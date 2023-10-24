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Posted 24 октября, 09:56

Published 24 октября, 09:56

Modified 24 октября, 17:28

Updated 24 октября, 17:28

Россияне поддержали призыв мигрантов в армию

Жители России поддержали призыв мигрантов в армию

24 октября 2023, 09:56
Фото: 1MI

Россияне поддержали призыв мигрантов в армию

В России жители выразили свое согласие с призывом мигрантов в ряды российской армии. Речь идет об иностранцах с российскими паспортами. Россияне не против их отправки в Украину.

Такие комментарии пользователи оставляли к материалу «Новых Известий». Напомним, что правоохранители периодически устраивают облавы на мигрантов.

Во время одного из таких рейдов они задержали певца Мамута Усеинова. Теперь Мамут находится в воинской части. Новость об этом пользователи интернета комментировали активно. Большинство высказались, что мигранты должны исполнять свой долг перед Россией. Журналисты выяснили, почему граждане так считают и какие доводы в свою пользу приводят.

У большинства высказавшихся в комментариях, общий посыл совпадает: «Давно пора!». Так люди оценивают жесткие меры по отношению к мигрантам в независимости от того, если у них российские паспорта или нет.

Некоторые пользователи соцсетей в качестве аргумента используют Конституцию, так как там указано, что все граждане призывного возраста подлежат призыву.

Больше всего россияне обижены на мигрантов за то, что они не считают конфликт в Украине чем-то близким для себя, отметили пользователи соцсетей. А кто-то высказался, что им обидно, что иностранцы получают российские паспорта лишь для заработков.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла облава за мигрантами: всех тех, кто получил гражданство РФ, задерживали и везли в тренировочный центр в Люберцах.

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#Общество#Россия#Украина#Мигранты#Армия#Конституция#Правоохранители#Призывной возраст#Дарья Сорокина#Заработки#Российские паспорта#Мамут Усеинов#Долг перед Россией#Жесткие меры#Конфликт в Украине
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