14-летняя девочка и ее семья уехали из Первоуральска в Нижневартовск из-за педофила

Мама девочки была против отношений дочери со взрослым мужчиной, однако тот сумел войти в доверие к родственникам школьницы. Кроме того, когда стало известно, что подросток и мужчина вступили в интимную связь, мать не стала обращаться в полицию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».