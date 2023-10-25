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Posted 25 октября, 14:53

Published 25 октября, 14:53

Modified 25 октября, 14:53

Updated 25 октября, 14:53

33-летний житель Первоуральска задержан за отношения с 14-летней школьницей

14-летняя девочка и ее семья уехали из Первоуральска в Нижневартовск из-за педофила

25 октября 2023, 14:53
Фото: 1MI

33-летний житель Первоуральска задержан за отношения с 14-летней школьницей

В отношении 33-летнего жителя Первоуральска возбудили уголовное дело за его отношения с 14-летней девочкой, которой пришлось вместе со своей семьей уехать в Нижневартовск.

Мама девочки была против отношений дочери со взрослым мужчиной, однако тот сумел войти в доверие к родственникам школьницы. Кроме того, когда стало известно, что подросток и мужчина вступили в интимную связь, мать не стала обращаться в полицию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Через некоторое время девочка поссорилась с обвиняемым и уехала вместе с родителями в Нижневартовск. После этого свердловчанин стал присылать ее одноклассникам негативные сообщения.

Уже после переезда в другой город девочка рассказала школьному психологу о своей истории со взрослым мужчиной. Психолог, в свою очередь, сообщил об этом директору, а директор обратился в полицию. В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело, пишет Ура.ру.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге задержали 22-летнего молодого человека за приставания к семилетней девочке на детской площадке.

22-летнего жителя Екатеринбурга арестовали по обвинению в педофилии
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