14-летняя девочка и ее семья уехали из Первоуральска в Нижневартовск из-за педофила

Posted 25 октября, 14:53
Published 25 октября, 14:53
Modified 25 октября, 14:53
Updated 25 октября, 14:53
Мама девочки была против отношений дочери со взрослым мужчиной, однако тот сумел войти в доверие к родственникам школьницы. Кроме того, когда стало известно, что подросток и мужчина вступили в интимную связь, мать не стала обращаться в полицию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Через некоторое время девочка поссорилась с обвиняемым и уехала вместе с родителями в Нижневартовск. После этого свердловчанин стал присылать ее одноклассникам негативные сообщения.
Уже после переезда в другой город девочка рассказала школьному психологу о своей истории со взрослым мужчиной. Психолог, в свою очередь, сообщил об этом директору, а директор обратился в полицию. В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело, пишет Ура.ру.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге задержали 22-летнего молодого человека за приставания к семилетней девочке на детской площадке.