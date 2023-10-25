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Posted 25 октября, 07:19

Published 25 октября, 07:19

Modified 25 октября, 16:52

Updated 25 октября, 16:52

Названы регионы России с аномальной температурой

Аномально высокая температура наблюдается в некоторых регионах России

25 октября 2023, 07:19
Фото: 1MI

Названы регионы России с аномальной температурой

На территории некоторых российских регионов синоптиками отмечается аномально высокая температура.

Такая погода отмечается на территории Алтайского края, Иркутской области, Якутии. Там температура будет выше нормы на 6-13 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Ура.ру.

А в Южном округе с 27 по 29 октября температура будет выше нормы на 6-10 градусов, а также может повыситься до +24 градусов. Также на этой неделе в Северо-Кавказском округе прогнозируется до +17-23 градусов. Это на 6-10 градусов теплее нормы.

На Алтае и в Республике Алтай аномалия достигнет 10-11 градусов, (здесь будет до +14-18 градусов).

Также тепло будет в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, на юге Иркутской области, в Туве, Якутии и на Чукотке.

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#Россия#Свердловская область#Красноярский край#Алтайский край#Бурятия#Якутия#Иркутская область#Алтай#Дарья Сорокина#Живая природа#Южный округ#Гидрометцентр России#Северо-Кавказский округ#Республика Алтай#Забайкальский край#Тува#Чукотка
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