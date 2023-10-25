Аномально высокая температура наблюдается в некоторых регионах России

А в Южном округе с 27 по 29 октября температура будет выше нормы на 6-10 градусов, а также может повыситься до +24 градусов. Также на этой неделе в Северо-Кавказском округе прогнозируется до +17-23 градусов. Это на 6-10 градусов теплее нормы.