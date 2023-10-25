Аномально высокая температура наблюдается в некоторых регионах России

Posted 25 октября, 07:19
Published 25 октября, 07:19
Modified 25 октября, 16:52
Updated 25 октября, 16:52
Такая погода отмечается на территории Алтайского края, Иркутской области, Якутии. Там температура будет выше нормы на 6-13 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Ура.ру.
А в Южном округе с 27 по 29 октября температура будет выше нормы на 6-10 градусов, а также может повыситься до +24 градусов. Также на этой неделе в Северо-Кавказском округе прогнозируется до +17-23 градусов. Это на 6-10 градусов теплее нормы.
На Алтае и в Республике Алтай аномалия достигнет 10-11 градусов, (здесь будет до +14-18 градусов).
Также тепло будет в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, на юге Иркутской области, в Туве, Якутии и на Чукотке.