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Posted 25 октября, 06:23

Published 25 октября, 06:23

Modified 25 октября, 06:23

Updated 25 октября, 06:23

На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово ввели ограничения для транспорта

Автобусам и грузовикам запретили ездить на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово

25 октября 2023, 06:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области

На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово ввели ограничения для транспорта

Частичное ограничение для движения грузовиков и автобусов ввели на дороге Ревда — Дегтярск — Курганово утром 25 октября 2023 года.

Ввести ограничительные меры пришлось из-за плохого состояния дороги на данном участке, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что ограничения снимут после того, как улично-дорожная сеть будет приведена в порядок в соответствии с требованиями, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

Напомним, 24 октября 2023 года на трассе под Туринском автомобилист из-за обильного снегопада не справился с управлением и слетел в кювет, после чего машина опрокинулась. При этом на колесах были установлены зимние шины.

Водитель под Туринском из-за снегопада вылетел в кювет. Он повредил себе позвоночник
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