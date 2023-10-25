Автобусам и грузовикам запретили ездить на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово

Posted 25 октября, 06:23
Published 25 октября, 06:23
Modified 25 октября, 06:23
Updated 25 октября, 06:23
Ввести ограничительные меры пришлось из-за плохого состояния дороги на данном участке, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что ограничения снимут после того, как улично-дорожная сеть будет приведена в порядок в соответствии с требованиями, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.
Напомним, 24 октября 2023 года на трассе под Туринском автомобилист из-за обильного снегопада не справился с управлением и слетел в кювет, после чего машина опрокинулась. При этом на колесах были установлены зимние шины.