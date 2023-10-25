tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 16:36

Published 25 октября, 16:36

Modified 25 октября, 16:36

Updated 25 октября, 16:36

16-летняя девушка попала под машину на пешеходном переходе в Полевском

Автомобилист сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Полевском

25 октября 2023, 16:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области

16-летняя девушка попала под машину на пешеходном переходе в Полевском

Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 16-летнюю девушку в Полевском, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 25 октября 2023 года.

Школьница, выйдя из дома, отправилась в сторону автовокзала. Возле пешеходного перехода девушка увидела, что транспорт, ехавший с левой стороны, остановился. Иномарка, ехавшая справа, продолжала двигаться.

Свердловчанка решила, что автомобиль тоже притормозит и стала идти по переходу. В это время водитель ее сбил, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

С травмами девушку отвезли в больницу, где ее осмотрели врачи. После этого ее отпустили домой. По словам водителя, он подъезжал к пешеходному переходу и ненадолго отвлекся. Поэтому он не заметил пешехода.

Напомним, 25 декабря 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса сбил горожанку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение с сотрясением мозга.

В Екатеринбурге водитель автобуса сбил девушку
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем ТагилеАвтомобилист сбил пенсионерку на пешеходном переходе в БерезовскомНетрезвый водитель сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле
#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Пешеходный переход#Автомобиль#Девушка#Полевской#Водитель#ЧП#Пострадавшая#Автомобилист#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49