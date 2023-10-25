Автомобилист сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Полевском

Posted 25 октября, 16:36
Published 25 октября, 16:36
Modified 25 октября, 16:36
Updated 25 октября, 16:36
Школьница, выйдя из дома, отправилась в сторону автовокзала. Возле пешеходного перехода девушка увидела, что транспорт, ехавший с левой стороны, остановился. Иномарка, ехавшая справа, продолжала двигаться.
Свердловчанка решила, что автомобиль тоже притормозит и стала идти по переходу. В это время водитель ее сбил, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
С травмами девушку отвезли в больницу, где ее осмотрели врачи. После этого ее отпустили домой. По словам водителя, он подъезжал к пешеходному переходу и ненадолго отвлекся. Поэтому он не заметил пешехода.
Напомним, 25 декабря 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса сбил горожанку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение с сотрясением мозга.