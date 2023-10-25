Автомобилистов Свердловской области предупредили о наледи на трассах

На проезжей части федеральной трассы «Екатеринбург-Тюмень» Белоярского, Заречного и Камышловского районов появилась наледь. Ее обрабатывают дорожные рабочие. Тем не менее, водителей призывают к осторожности, сообщает ГИБДД по Свердловской области.