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Posted 25 октября, 07:18

Published 25 октября, 07:18

Modified 25 октября, 07:20

Updated 25 октября, 07:20

На трассах Свердловской области образовалась наледь

Автомобилистов Свердловской области предупредили о наледи на трассах

25 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI

На трассах Свердловской области образовалась наледь

Автомобилистов Свердловской области предупредили о наличии наледи на региональных и федеральных трассах.

На проезжей части федеральной трассы «Екатеринбург-Тюмень» Белоярского, Заречного и Камышловского районов появилась наледь. Ее обрабатывают дорожные рабочие. Тем не менее, водителей призывают к осторожности, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

Главный госинспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов проводил встречи с главами дорожных служб, мэрами и министрами, на которых он акцентировал внимание на подготовке к зиме.

Тем не менее 25 октября на 43 км трассы «Екатеринбург — Тюмень» произошло смертельное ДТП. Одна из его причин — плохое состояние дороги.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим. Безопасность на трассах стоит на контроле полковника Спиридонова.

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#Транспорт#Свердловская область#Безопасность#ГИБДД#Дороги#Наледь#Автомобилисты#Дарья Сорокина#Трассы#Скоростной режим
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