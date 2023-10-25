Автомобилистов Свердловской области предупредили о наледи на трассах

Posted 25 октября, 07:18
Published 25 октября, 07:18
Modified 25 октября, 07:20
Updated 25 октября, 07:20
На проезжей части федеральной трассы «Екатеринбург-Тюмень» Белоярского, Заречного и Камышловского районов появилась наледь. Ее обрабатывают дорожные рабочие. Тем не менее, водителей призывают к осторожности, сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Главный госинспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов проводил встречи с главами дорожных служб, мэрами и министрами, на которых он акцентировал внимание на подготовке к зиме.
Тем не менее 25 октября на 43 км трассы «Екатеринбург — Тюмень» произошло смертельное ДТП. Одна из его причин — плохое состояние дороги.
Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим. Безопасность на трассах стоит на контроле полковника Спиридонова.