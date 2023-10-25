Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех

Posted 25 октября, 10:57
Published 25 октября, 10:57
Modified 25 октября, 13:45
Updated 25 октября, 13:45
Оборудование появилось на маршрутах №1 «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала» и №14 «ТЦ „РАЙТ“-ВМЗ“. Его будут использовать в тестовом режиме. Об этом сообщает служба заказчика городского хозяйства.
С 1 января 2024 года эти устройства будут установлены уже для постоянной работы во всех транспортных средствах маршрутов, обслуживаемых ООО «ТЕХНОКОМ».
Оплата проезда с тех пор будет приниматься наличными деньгами и картами.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Тагила закупит 40 автобусов за 414,4 миллиона рублей.