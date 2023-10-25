Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех

Оборудование появилось на маршрутах №1 «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала» и №14 «ТЦ „РАЙТ“-ВМЗ“. Его будут использовать в тестовом режиме. Об этом сообщает служба заказчика городского хозяйства.