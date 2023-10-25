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Posted 25 октября, 10:57

Published 25 октября, 10:57

Modified 25 октября, 13:45

Updated 25 октября, 13:45

Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила

Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех

25 октября 2023, 10:57
Фото: 1MI

Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила

В автобусах Нижнего Тагила установлено оборудование для безналичной оплаты. Их приобрел и установил подрядчик ООО «ТЕХНОКОМ».

Оборудование появилось на маршрутах №1 «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала» и №14 «ТЦ „РАЙТ“-ВМЗ“. Его будут использовать в тестовом режиме. Об этом сообщает служба заказчика городского хозяйства.

С 1 января 2024 года эти устройства будут установлены уже для постоянной работы во всех транспортных средствах маршрутов, обслуживаемых ООО «ТЕХНОКОМ».

Оплата проезда с тех пор будет приниматься наличными деньгами и картами.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Тагила закупит 40 автобусов за 414,4 миллиона рублей.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Карты#Городское хозяйство#Автобусы#Оплата проезда#Маршруты#Дарья Сорокина#Безналичная оплата#Тестовый режим#Наличные деньги
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