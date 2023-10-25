Библиотека им. Белинского на Урале сможет организовывать встречи и обучения онлайн

Новая платформа работает по принципу видеоконференцсвязи, а также имеет понятный интерфейс и функции, необходимые для проведения удаленных совещаний. Организаторам видеоконференций и вебинаров будет доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, их вовлеченности, времени пребывания в онлайне. Одновременно к сессии могут подключиться до 10 000 слушателей и 30 спикеров.