Библиотека им. Белинского на Урале сможет организовывать встречи и обучения онлайн

Posted 25 октября, 07:00
Published 25 октября, 07:00
Modified Вчера, 16:51
Updated Вчера, 16:51
Проведение совещаний, семинаров, курсов повышения квалификации, лекций и встреч с живущими вдали от Екатеринбурга писателями, научно-практических форумов и литературных фестивалей благодаря в онлайн-режиме позволит библиотеке имени Белинского оставаться главной методической базой для всех библиотек Свердловской области.
Теперь два раза в месяц мы проводим «Методическую зарядку» для сотрудников муниципальных библиотек, в ходе которой они получают ответы на актуальные вопросы. Совещания руководителей библиотек Свердловской области с участием представителей Министерства культуры больше не требуют очного присутствия и собирают более ста участников. Ежегодная НеКонференция библиотечных блогеров, которая пройдет в этом году 16–17 ноября, по нашим подсчетам, соберет до 200 участников из России — рассказала заместитель директора СОУНБ им. В. Г. Белинского Марина Коптяева.
Новая платформа работает по принципу видеоконференцсвязи, а также имеет понятный интерфейс и функции, необходимые для проведения удаленных совещаний. Организаторам видеоконференций и вебинаров будет доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, их вовлеченности, времени пребывания в онлайне. Одновременно к сессии могут подключиться до 10 000 слушателей и 30 спикеров.
Эта платформа — полностью российский продукт. Ее пользователи не имеют проблем с продлением лицензий и доступностью серверов. Интерфейс программы на русском языке, а техподдержка сервиса оказывается круглосуточно, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.