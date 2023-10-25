Буцаев: В Крыму достроят три КПО на 860 тысяч тонн отходов в 2024 году

Сейчас в Крыму возводят два комплекса по переработке ТКО. Один расположен в Белогорском районе, второй — в Сакском. Мощность первого составляет 500 тысяч тонн отходов ежегодно, второго — 200 тысяч тонн. Кроме того, как сообщил Денис Буцаев, до конца 2023 года будет начато строительство экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн в год, передает 56orb.ru.