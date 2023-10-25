Буцаев: В Крыму достроят три КПО на 860 тысяч тонн отходов в 2024 году

Posted 25 октября, 13:21
Published 25 октября, 13:21
Modified 25 октября, 13:21
Updated 25 октября, 13:21
Сейчас в Крыму возводят два комплекса по переработке ТКО. Один расположен в Белогорском районе, второй — в Сакском. Мощность первого составляет 500 тысяч тонн отходов ежегодно, второго — 200 тысяч тонн. Кроме того, как сообщил Денис Буцаев, до конца 2023 года будет начато строительство экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн в год, передает 56orb.ru.
«РЭО выступит подрядчиком строительства данного объекта. Планируется, что строительство всех объектов будет завершено в 2024 году. Ввод в эксплуатацию новых комплексов позволит Крыму выполнить показатели 2030 года уже в следующем году», — заявил Денис Буцаев.
Как сообщается, стоимость объекта в Белогорском районе оценивается в 4,2 миллиарда рублей, в Сакском районе — в 1,78 миллиарда рублей, в Ленинском районе — 2,8 миллиарда рублей. Всего с учетом функционирующего Тургеневского полигона в Крыму будет четыре объекта утилизации ТКО.
Денис Буцаев во время поездки в Крым осмотрел строящийся экотехнопарк в Белогорском районе. На площадке ведутся работы по устройству железобетонных конструкций основных производственных участков и объектов инженерной инфраструктуры.
Стоит отметить, что появление инфраструктуры на территории республики в том числе способствует формированию экономики замкнутого цикла.