Человек, о котором должна знать вся страна: Юлия Михайлова о пути ДНР в Россию

Posted 25 октября, 08:09
Published 25 октября, 08:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Именно таким человеком является депутат Народного совета ДНР Юлия Михайлова, выжившая в 2015 году после обстрела остановки общественного транспорта в одном из микрорайонов Донецка.
В новом выпуске проекта «Путь домой» в интервью известному журналисту, работающему в новых регионах, Александру Малькевичу Юлия Михайлова поделилась воспоминаниями о страшном дне и рассказала о своем пути в Россию.
Девушка, которая выжила
22 января 2015 года стало роковым для многих мирных жителей, включая Юлию Михайлову: на остановке общественного транспорта в микрорайоне Боссе произошла трагедия — обстрел, повлекший большое количество раненых и погибших.
Девушка ехала в троллейбусе, на который пришелся сильный удар, она чудом выжила, но получила множество серьезных ранений и травм: Юлия лишилась руки и ноги.
«Утром 22 января при обстреле остановки общественного транспорта в Донецке погибли 13 человек, более 20 были ранены. „Как минимум, 13 человек погибли, более 20 ранены в результате обстрела остановки в Ленинском районе Донецка“, — сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на медицинские службы столицы самопровозглашенной ДНР. По свидетельствам очевидцев, остановка в микрорайоне Боссе в Донецке была обстреляна из минометов. „Прозвучало около пяти выстрелов, похожих на минометные“, — рассказал агентству местный житель, находившийся недалеко от места происшествия в момент обстрела», — сообщают Вести.ru.
«В трамвае вылетели окна, в троллейбусе погибли и ранены люди, в маршрутке тоже ранены люди. Погибшие были на остановке… в машине мужчина сгорел заживо… Прямо на пешеходном переходе… валялись тела», — вспоминает Юлия Михайлова эпизоды рокового дня.
После взрыва девушка осталась в сознании, увидев оторванную руку, она не стала паниковать. «Спокойно, с одной рукой живут, надо спасаться и вылезать из троллейбуса, — рассуждала Юлия в моменте. — Я поднимаюсь и падаю: у меня нога в обратную сторону… Ай ладно, перелом, хорошо все, там просто перелом… все сделают… аппарат Илизарова… и я справлюсь».
После того как Юлии Михайловой удалось выбраться из троллейбуса, раздалось еще три взрыва, затем к ней подбежал мужчина, который стал оказывать первую помощь. Скорой не было продолжительное время, в больницу девушку доставили «парни-ополченцы».
Что было дальше?
В родном городе Юлии Михайловой сделали ампутацию правой руки и левой ноги, в результате чего девушка осталась инвалидом. Однако на этом все не закончилось. Поскольку в раны попала инфекция, потребовалось еще более десяти операций, которые были выполнены в Ростове-на-Дону и в Москве.
Но и это еще не все: в левой части грудной клетки девушки по сей день находится осколок. «С осколком в легком мы живем до сих пор вместе… 9 лет», — мужественно говорит Юлия.
Героиня сегодняшнего выпуска не упала духом и продолжает заряжать своим светом. «На меня странно смотрят, мол, ты же должна быть в депрессии, а ты улыбаешься… Я принять до сих пор не могу эту ситуацию, но без юмора никак», — заявляет девушка.
Жизнь и правда не закончилась
Врачи-реабилитологи направили Юлию Михайлову заниматься плаванием, после чего ее жизнь приобрела новый оттенок: именно на этих занятиях она познакомилась с «Дельфинами» — общественной организацией, занимающейся гуманитарной помощью, спортивной реабилитацией взрослых и детей с ограниченными возможностями (ОВЗ). Примерно с конца 2016 года Юлия является частью этой организации в качестве волонтера.
«Я смотрела, наблюдала, попробовала сама»
Несмотря на свои особенности, Юлия Михайлова решила, что если у других получается, значит и у нее все получится. «Когда ты в состоянии помочь, и ты можешь это сделать, то почему это не сделать? Как от этого можно отказаться, когда у тебя получается?» — говорит героиня.
Для всех желающих оказать поддержку или обратиться за помощью:
Telegram-канал общественной организации «Дельфины»: https://t.me/delfini2022.
Страница Юлии Михайловой в vk: https://vk.com/michailova_julia.
Красота спасет мир
В 2020 году Юлия Михайлова приняла участие в конкурсе красоты «Невская краса 2020». Девушка представляла Донецкую Народную республику и стала победительницей в двух номинациях.
Конкурс «Невская краса 2020» учрежден «Санкт-Петербургской общественной правозащитной организацией “На коляске без барьеров» для девушек и женщин на инвалидных колясках». (Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/194098/).
Для Юлии это мероприятие не только про «короны» и «подарки», но и про возможность завести новые знакомства, что для многих людей с ОВЗ — реальная проблема.
Отношение к людям «с той стороны»
Юлия Михайлова считает, что у каждого человека есть своя жизнь и свои поступки, за которые он несет ответственность перед Богом, обществом, своими родными, поэтому для нее нет смысла и желания думать, получится ли смириться с тем, что происходило все эти годы. Девушка следует по своему пути и делает это достойно и во благо своей стране.
Троллейбусная остановка была только началом
По поводу обстрела «на Боссе» уголовные дела были открыты и российским и украинским следствием.
«Заместитель председателя народного совета ДНР Денис Пушилин заявил „Газете.Ru“, что основной версией трагедии считается минометный обстрел, который, предположительно, велся с позиций вооруженных сил Украины.
В Киеве произошедшее расценили как теракт. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк возложил ответственность за взрывы на Россию», — сообщает Газета.RU.
Украинская сторона возложила ответственность на «сепаратистов», а в июле и августе 2022 года ВСУ усеяли Донецк и его города-спутники запрещенными минами — «лепестками», которые отрывают ступни ног. Это преступление киевские власти также упорно отрицают.
«Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают раскидывать противопехотные мины „Лепесток“ по окраинам Донецка. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает корреспондент »Известий»».
Донбасс — это Россия!
Несмотря на большую радость и гордость от признания Донецкой Народной Республики Россией, Юлия Михайлова в моменте испытала чувство страха: «Я понимала, что сейчас „подарки“ на Донбасс полетят со всей Украины, со всего НАТО». Но вместе с этим девушка не могла сдержать слез, ведь за этим событием стояли жизни многих «парней», включая ее знакомых, одноклассников, соседей. «Мы с коллегой смотрели друг на друга, на небо, и хотелось кричать: парни, вот оно! вот эта цена! вот, за что вы отдали ваши жизни! вот за этот момент!» — с неподдельной радостью в глазах рассказала Юлия Михайлова о своих эмоциях в тот день Александру Малькевичу.