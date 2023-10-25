Человек, о котором должна знать вся страна: Юлия Михайлова о пути ДНР в Россию

Несмотря на большую радость и гордость от признания Донецкой Народной Республики Россией, Юлия Михайлова в моменте испытала чувство страха: «Я понимала, что сейчас „подарки“ на Донбасс полетят со всей Украины, со всего НАТО». Но вместе с этим девушка не могла сдержать слез, ведь за этим событием стояли жизни многих «парней», включая ее знакомых, одноклассников, соседей. «Мы с коллегой смотрели друг на друга, на небо, и хотелось кричать: парни, вот оно! вот эта цена! вот, за что вы отдали ваши жизни! вот за этот момент!» — с неподдельной радостью в глазах рассказала Юлия Михайлова о своих эмоциях в тот день Александру Малькевичу.