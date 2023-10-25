Диетолог дала советы по организации новогоднего застолья

Рекомендуется готовить традиционные праздничные блюда, но немного изменить их состав, чтобы снизить калорийность. Например, в оливье можно использовать отварную курицу вместо колбасы, а также использовать легкий майонез в меньшем количестве. Количество картофеля в салате также можно уменьшить. Кроме того, для снижения калорийности десертов можно приготовить фруктовые желе.