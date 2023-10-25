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Posted 25 октября, 10:12

Published 25 октября, 10:12

Modified 25 октября, 10:14

Updated 25 октября, 10:14

Диетолог дала советы по организации новогоднего застолья

25 октября 2023, 10:12
Диетолог Наталья Круглова предлагает несколько советов, как сделать праздничное застолье менее вредным и калорийным. Во время праздников рекомендуется придерживаться принципа «тарелки здорового питания».

Это означает, что половина пищи должна состоять из овощей и фруктов, четверть — из белков и оставшаяся четверть — из углеводов.

В отношении белковой пищи, можно нарушить правило употребления нежирных видов мяса в период праздников. Наталья Андреевна считает, что в новогодний период можно использовать разные виды мяса, так как это особый случай, пишет ИА RuNews24.ru.

Рекомендуется готовить традиционные праздничные блюда, но немного изменить их состав, чтобы снизить калорийность. Например, в оливье можно использовать отварную курицу вместо колбасы, а также использовать легкий майонез в меньшем количестве. Количество картофеля в салате также можно уменьшить. Кроме того, для снижения калорийности десертов можно приготовить фруктовые желе.

Уменьшение калорийности праздничного застолья также можно достичь, выбирая воду или безсахарные фруктовые соки в качестве основного напитка.

Однако важно помнить, что не только калорийность блюд влияет на наше здоровье, но и физическая активность, а также количество продуктов, которое мы потребляем.

Наталья Круглова советует чередовать праздничные застолья с физической активностью, такими как танцы и прогулки. Это поможет не только снизить калории, но и сделает праздники более насыщенными и радостными.

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