Диетолог дала советы по организации новогоднего застолья

Posted 25 октября, 10:12
Published 25 октября, 10:12
Modified 25 октября, 10:14
Updated 25 октября, 10:14
Это означает, что половина пищи должна состоять из овощей и фруктов, четверть — из белков и оставшаяся четверть — из углеводов.
В отношении белковой пищи, можно нарушить правило употребления нежирных видов мяса в период праздников. Наталья Андреевна считает, что в новогодний период можно использовать разные виды мяса, так как это особый случай, пишет ИА RuNews24.ru.
Рекомендуется готовить традиционные праздничные блюда, но немного изменить их состав, чтобы снизить калорийность. Например, в оливье можно использовать отварную курицу вместо колбасы, а также использовать легкий майонез в меньшем количестве. Количество картофеля в салате также можно уменьшить. Кроме того, для снижения калорийности десертов можно приготовить фруктовые желе.
Уменьшение калорийности праздничного застолья также можно достичь, выбирая воду или безсахарные фруктовые соки в качестве основного напитка.
Однако важно помнить, что не только калорийность блюд влияет на наше здоровье, но и физическая активность, а также количество продуктов, которое мы потребляем.
Наталья Круглова советует чередовать праздничные застолья с физической активностью, такими как танцы и прогулки. Это поможет не только снизить калории, но и сделает праздники более насыщенными и радостными.