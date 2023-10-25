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Posted 25 октября, 14:11

Published 25 октября, 14:11

Modified 25 октября, 14:11

Updated 25 октября, 14:11

В Свердловской области временно запрещено движение транспорта между двумя селами

Машинам и автобусам запретили ездить на свердловской трассе Битимка — Первомайское

25 октября 2023, 14:11
Фото: 1MI

В Свердловской области временно запрещено движение транспорта между двумя селами

В Свердловской области на трассе село Битимка — село Первомайское временно запретили ездить всем видам транспорта.

Ввести запрет на транспортное движение на данном участке трассы решили в связи с гололедицей на дороге, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Ограничения снимут после того, как на дороге коммунальные службы устранят недостатки и приведут состояние трассы в соответствие с требованиями безопасности транспортного движения.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за перепада температуры воздуха на дорогах образовался лед. В связи с этим движение пешеходов на тротуарах и машин на проезжей части затруднено.

Также водителей предупредили о том, что на федеральных и региональных трассах появился лед. Сейчас эти дороги обрабатывают рабочие.

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