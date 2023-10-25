Машинам и автобусам запретили ездить на свердловской трассе Битимка — Первомайское

Posted 25 октября, 14:11
Published 25 октября, 14:11
Modified 25 октября, 14:11
Updated 25 октября, 14:11
Ввести запрет на транспортное движение на данном участке трассы решили в связи с гололедицей на дороге, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Ограничения снимут после того, как на дороге коммунальные службы устранят недостатки и приведут состояние трассы в соответствие с требованиями безопасности транспортного движения.
Напомним, в Нижнем Тагиле из-за перепада температуры воздуха на дорогах образовался лед. В связи с этим движение пешеходов на тротуарах и машин на проезжей части затруднено.
Также водителей предупредили о том, что на федеральных и региональных трассах появился лед. Сейчас эти дороги обрабатывают рабочие.