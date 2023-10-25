На трассе под Екатеринбургом в ДТП погибла водитель иномарки

Posted 25 октября, 09:32
Published 25 октября, 09:32
Modified 25 октября, 09:34
Updated 25 октября, 09:34
Известно, что водитель иномарки Daewoo Matiz не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с авто марки Audi.
В результате водитель первой машины скончалась на месте ДТП. Об этом сообщает региональное ГИБДД. На месте трагедии сейчас работают представители ОВД.
Напомним, что ранее автоинспекторы предупреждали водителе о неблагоприятных погодных условиях. На трассах наблюдается наледь, с которой сейчас борются специалисты.