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Posted 25 октября, 09:32

Published 25 октября, 09:32

Modified 25 октября, 09:34

Updated 25 октября, 09:34

Смертельное ДТП произошло под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом в ДТП погибла водитель иномарки

25 октября 2023, 09:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло под Екатеринбургом

На 43 км трассы «Екатеринбург — Тюмень» 25 октября произошло смертельное ДТП. Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах случившегося.

Известно, что водитель иномарки Daewoo Matiz не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с авто марки Audi.

В результате водитель первой машины скончалась на месте ДТП. Об этом сообщает региональное ГИБДД. На месте трагедии сейчас работают представители ОВД.

Напомним, что ранее автоинспекторы предупреждали водителе о неблагоприятных погодных условиях. На трассах наблюдается наледь, с которой сейчас борются специалисты.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#ГАИ#ОВД#Погодные условия#Audi#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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