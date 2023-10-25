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Posted 25 октября, 04:01

Published 25 октября, 04:01

Modified 25 октября, 05:07

Updated 25 октября, 05:07

Жители Нижнего Тагила пожаловались на гололед на дорогах

На тротуарах и на дорогах ад: жители Нижнего Тагила жалуются на страшный гололед

25 октября 2023, 04:01
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила пожаловались на гололед на дорогах

В Нижнем Тагиле на дорогах за ночь образовался гололед, из-за чего местным жителям сложно передвигаться по тротуарам и проезжей части. Дороги покрылись льдом утром 25 октября 2023 года.

По словам тагильчан, из-за того, что ночью дороги замерзли, сейчас они покрыты льдом и идти очень сложно.

Идти спокойно можно только там, где присыпано снегом. Там, где подтаяло и потом подмерзло, идти просто невозможно, это просто катушка. На дорогах ровная корочка льда, — рассказала TagilCity.ru жительница города.

Кроме того, жители массово жалуются на то, что управляющие компании не занимаются обработкой улиц, несмотря на то, что было заранее известно про перепады температур и образование льда на дорогах.

Фото: tagilcity.ru

В ГИБДД Свердловской области также предупредили жителей региона о том, что из-за перепадов температур дороги обледенели.

В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов избегать высоких скоростей во время езды, резких перестроений и торможений, а пешеходам посоветовали надевать обувь с противоскользящей подошвой.

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