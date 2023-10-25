На тротуарах и на дорогах ад: жители Нижнего Тагила жалуются на страшный гололед

Posted 25 октября, 04:01
Published 25 октября, 04:01
Modified 25 октября, 05:07
Updated 25 октября, 05:07
По словам тагильчан, из-за того, что ночью дороги замерзли, сейчас они покрыты льдом и идти очень сложно.
Идти спокойно можно только там, где присыпано снегом. Там, где подтаяло и потом подмерзло, идти просто невозможно, это просто катушка. На дорогах ровная корочка льда, — рассказала TagilCity.ru жительница города.
Кроме того, жители массово жалуются на то, что управляющие компании не занимаются обработкой улиц, несмотря на то, что было заранее известно про перепады температур и образование льда на дорогах.
В ГИБДД Свердловской области также предупредили жителей региона о том, что из-за перепадов температур дороги обледенели.
В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов избегать высоких скоростей во время езды, резких перестроений и торможений, а пешеходам посоветовали надевать обувь с противоскользящей подошвой.