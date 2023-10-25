На Вагонке в Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку

Posted 25 октября, 13:17
Published 25 октября, 13:17
Modified 25 октября, 16:33
Updated 25 октября, 16:33
Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Известно, что за рулем авто CHERY находился 59-летний водитель, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Девочку госпитализировали в больницу, где ей оказали помощь, после чего отпустили домой.
Водитель управляет авто 38 лет. За это время его штрафовали дважды за нарушение ПДД. В отношении него составили протокол по ст. 12.18 КоАП РФ (за непредоставление преимущества в движении пешеходу). Он был трезв.
Сам водитель рассказал, что он не заметил девочку. А когда увидел ее, то начал экстренно тормозить, но было уже поздно.
Там всегда плохо видно пешеходов. Фонари стоят с одной стороны дороги и светят желтым светом, который на самом деле плохо освещает проезжую часть. Едешь, и приходится все время вглядываться, — рассказала TagilCity.ru автомобилистка из Дзержинского района.
Ранее пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ревде.