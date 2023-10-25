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Posted 25 октября, 13:17

Published 25 октября, 13:17

Modified 25 октября, 16:33

Updated 25 октября, 16:33

В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

На Вагонке в Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку

25 октября 2023, 13:17
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

В Дзержинском районе Нижнего Тагила водитель сбил 13-летнюю девочку. Это произошло 24 октября примерно в 18.00 часов у дома №66 на улице Алтайской.

Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Известно, что за рулем авто CHERY находился 59-летний водитель, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Девочку госпитализировали в больницу, где ей оказали помощь, после чего отпустили домой.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Водитель управляет авто 38 лет. За это время его штрафовали дважды за нарушение ПДД. В отношении него составили протокол по ст. 12.18 КоАП РФ (за непредоставление преимущества в движении пешеходу). Он был трезв.

Сам водитель рассказал, что он не заметил девочку. А когда увидел ее, то начал экстренно тормозить, но было уже поздно.

Там всегда плохо видно пешеходов. Фонари стоят с одной стороны дороги и светят желтым светом, который на самом деле плохо освещает проезжую часть. Едешь, и приходится все время вглядываться, — рассказала TagilCity.ru автомобилистка из Дзержинского района.

Ранее пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ревде.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#Вагонка#ДТП#Протокол#Пешеходный переход#Дзержинский район#Нарушение ПДД#Штрафы#Улица Алтайская#Дарья Сорокина
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