Неизвестные «заминировали» школу №29 в Ревде и требовали деньги

Posted 25 октября, 10:33
Published 25 октября, 10:33
Modified 25 октября, 14:54
Updated 25 октября, 14:54
О произошедшем рассказала директор школы. Угрожающее сообщение поступило на почту учреждения, сообщили в ММО «Ревдинский».
Неизвестные грозились взорвать здание и требовали перечислить деньги на указанный в сообщении номер телефона. На место прибыли спецслужбы. Они эвакуировали 524 детей и 38 сотрудников.
В результате в школе не нашли никаких опасных предметов. Теперь злоумышленников разыскивают.
Им грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Тюремный срок по этой статье грозит с 14 лет.