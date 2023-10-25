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Posted 25 октября, 10:33

Published 25 октября, 10:33

Modified 25 октября, 14:54

Updated 25 октября, 14:54

В Ревде злоумышленники «заминировали» школу и требовали деньги

Неизвестные «заминировали» школу №29 в Ревде и требовали деньги

25 октября 2023, 10:33
Фото: Midjourney

В Ревде злоумышленники «заминировали» школу и требовали деньги

В Ревде поступило сообщение о ложном минировании школы №29 по адресу улица К. Либкнехта, 64. Это произошло 25 октября в 11.00.

О произошедшем рассказала директор школы. Угрожающее сообщение поступило на почту учреждения, сообщили в ММО «Ревдинский».

Неизвестные грозились взорвать здание и требовали перечислить деньги на указанный в сообщении номер телефона. На место прибыли спецслужбы. Они эвакуировали 524 детей и 38 сотрудников.

В результате в школе не нашли никаких опасных предметов. Теперь злоумышленников разыскивают.

Им грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Тюремный срок по этой статье грозит с 14 лет.

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#Происшествия#Ревда#Эвакуация#Спецслужбы#Уголовная ответственность#Угроза#Минирование#Злоумышленники#Дарья Сорокина
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