Подполковника полиции уволят в Екатеринбурге за укус гаишника

Случай произошел еще в начале октября. Как сообщает Е1, инспектор ДПС остановил такси, чтобы попросить водителя стать понятым в другом деле. В этот момент пассажиры — Елена П. вместе с мужем набросились с оскорблениями на таксиста за то, что тот остановился. Автоинспектор попытался пресечь конфликт, но женщина начала оскорблять и полицейского, после чего укусила его за палец.