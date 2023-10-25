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Posted 25 октября, 11:13

Published 25 октября, 11:13

Modified 25 октября, 14:53

Updated 25 октября, 14:53

В Екатеринбурге подполковник полиции покусала инспектора ДПС

Подполковника полиции уволят в Екатеринбурге за укус гаишника

25 октября 2023, 11:13
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подполковник полиции покусала инспектора ДПС

В Екатеринбурге подполковник полиции Елена П. укусила инспектора ДПС, который остановил ее такси. После служебной проверки инцидента женщину решили уволить.

Случай произошел еще в начале октября. Как сообщает Е1, инспектор ДПС остановил такси, чтобы попросить водителя стать понятым в другом деле. В этот момент пассажиры — Елена П. вместе с мужем набросились с оскорблениями на таксиста за то, что тот остановился. Автоинспектор попытался пресечь конфликт, но женщина начала оскорблять и полицейского, после чего укусила его за палец.

По факту произошедшего в полиции провели служебную проверку, итогом которой стало увольнение буйной сотрудницы.

Напомним, что в Екатеринбурге уволили двух полицейских, которые наблюдали за убийством студента из Африки из машины, не пытаясь пресечь конфликт.

Наблюдавших за убийством африканца двух полицейских уволят в Екатеринбурге
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