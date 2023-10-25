Подполковника полиции уволят в Екатеринбурге за укус гаишника

Posted 25 октября, 11:13
Published 25 октября, 11:13
Modified 25 октября, 14:53
Updated 25 октября, 14:53
Случай произошел еще в начале октября. Как сообщает Е1, инспектор ДПС остановил такси, чтобы попросить водителя стать понятым в другом деле. В этот момент пассажиры — Елена П. вместе с мужем набросились с оскорблениями на таксиста за то, что тот остановился. Автоинспектор попытался пресечь конфликт, но женщина начала оскорблять и полицейского, после чего укусила его за палец.
По факту произошедшего в полиции провели служебную проверку, итогом которой стало увольнение буйной сотрудницы.
Напомним, что в Екатеринбурге уволили двух полицейских, которые наблюдали за убийством студента из Африки из машины, не пытаясь пресечь конфликт.