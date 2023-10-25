Психолог назвала причину, по которой дети могут бояться темноты

Эксперт отмечает, что ребенок привык видеть окружающую обстановку и предметы при свете, а в полной темноте вместе с вещами пропадают правила, нормы, указания, запреты, на основе которых формируется его поведение. Таким образом ребенок фактически теряет себя в темноте, а если он достаточно тревожный, у него в голове формируется связь между наступлением темноты и опасностью.