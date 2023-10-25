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Posted 25 октября, 15:59

Published 25 октября, 15:59

Modified 25 октября, 16:00

Updated 25 октября, 16:00

Психолог назвала причину, по которой дети могут бояться темноты

Психолог назвала причину, по которой дети могут бояться темноты

25 октября 2023, 15:59
Фото: 1MI
Психолог Галина Добромирова дала свой комментарий NEWS.ru, рассказав, почему дети могут бояться темноты. Дело может быть в склонности к фантазированию, а также в слабо развитом навыке самоконтроля, отсутствии собственных норм поведения и правил при полном подчинении взрослым.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление собеседницы издания, в темноте ребенок может потерять опору, а привычный для него мир при этом исчезает.

Эксперт отмечает, что ребенок привык видеть окружающую обстановку и предметы при свете, а в полной темноте вместе с вещами пропадают правила, нормы, указания, запреты, на основе которых формируется его поведение. Таким образом ребенок фактически теряет себя в темноте, а если он достаточно тревожный, у него в голове формируется связь между наступлением темноты и опасностью.

Согласно заявлению Добромировой, ребенок, который был сильно впечатлен случившимся, начинает рисовать в воображении пугающие образы. В период с года и до трех лет дети боятся темноты, и некоторые не могут избавиться от такой фобии даже во взрослом возрасте.

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