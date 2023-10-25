Психолог назвала причину, по которой дети могут бояться темноты

Posted 25 октября, 15:59
Published 25 октября, 15:59
Modified 25 октября, 16:00
Updated 25 октября, 16:00
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление собеседницы издания, в темноте ребенок может потерять опору, а привычный для него мир при этом исчезает.
Эксперт отмечает, что ребенок привык видеть окружающую обстановку и предметы при свете, а в полной темноте вместе с вещами пропадают правила, нормы, указания, запреты, на основе которых формируется его поведение. Таким образом ребенок фактически теряет себя в темноте, а если он достаточно тревожный, у него в голове формируется связь между наступлением темноты и опасностью.
Согласно заявлению Добромировой, ребенок, который был сильно впечатлен случившимся, начинает рисовать в воображении пугающие образы. В период с года и до трех лет дети боятся темноты, и некоторые не могут избавиться от такой фобии даже во взрослом возрасте.